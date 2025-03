News des Tages am 13.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.03.25

Bahn braucht bis 2034 bis zu 150 Milliarden

Bei der Deutschen Bahn klafft ein riesiges Finanzierungsloch für den Erhalt und den Ausbau des Schienennetzes. Allein für die Modernisierung des Bestandsnetzes beläuft sich der Finanzbedarf bis 2034 auf 80 Milliarden Euro. Es gebe „insbesondere ab 2028 große Lücken“ bei der Finanzierung der Sanierung der Infrastruktur, heißt es in Unterlagen des Aufsichtsrates, welche der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Auch für den Aus- und Neubau des Netzes sowie die beschleunigte und erweiterte Digitalisierung wird viel Geld benötigt. Die Zusatzmaßnahmen „können zu einem Gesamtbetrag aus dem Sondervermögen in Höhe von circa 150 Milliarden Euro führen.“

Düsseldorf: Uber-Fahrgast an roter Ampel erschossen

Um kurz nach 23 Uhr fielen plötzlich Schüsse in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofes. Wenige Augenblicke gehen mehrere Notrufe ein. Als die Polizisten eintreffen, entdecken sie laut RTL einen blutüberströmten Mann in einem Uber. Sanitäter versuchen, das Opfer wiederzubeleben – jedoch blieb das erfolglos. „Die Identität und damit auch das Alter und die Nationalität kennen wir noch nicht“, erklärt ein Polizeisprecher dem Sender. Offenbar kannten sich Täter und Opfer – die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Trotz Ticket! Schaffner schmeißt Sohn (14) von Comedian aus dem ICE

Stand-up-Comedian Moritz Hohl ist sauer! Sein Sohn wurde aus dem ICE geschmissen – und das trotz Ticket. Das Ticket war auf den Namen seines Vaters ausgestellt – der Kontrolleur hat das nicht durchgehen lassen. Er hat gesagt: ‘Du gehst jetzt raus oder ich hole die Polizei.’ Und da hatte mein Sohn Angst. Und dann hat der Schaffner noch zu ihm gesagt: ‘Ist ja noch hell draußen, wird nicht so schlimm sein’”, berichtete Moritz Hohl bei Instagram. Die Deutsche Bahn hat sich mittlerweile entschuldigt: „Wir bedauern, dass es zu dem Vorfall gekommen ist. Unsere Regeln sind sehr klar: Kinder und Jugendliche dürfen unterwegs nicht des Zuges verwiesen werden. Wir entschuldigen uns für dieses Fehlverhalten und haben Moritz bereits per DM um weitere Infos gebeten, um den Vorfall aufklären zu können.“