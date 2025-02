News des Tages am 13.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.02.25

Gewerkschafter fordern: Drei Urlaubstage mehr!

Im Wahlkampf streiten die Parteien über längere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer! Die Gewerkschaften wollen genau das Gegenteil und fordern drei Urlaubstage mehr. „Viele Beschäftigte sind permanent überlastet. Die zusätzlichen drei freien Tage sollen einen Ausgleich dafür schaffen“, sagt Verdi-Vize Christine Behle in der Bild-Zeitung. Annett Lindner, Vorstand der Bildungsgewerkschaft GEW: „Die GEW begrüßt und unterstützt die Forderungen, damit der eklatante Fachkräftemangel behoben werden kann.“ Auch ein Sprecher der IG BAU lässt verlauten: „Zusätzliche freie Tage halten auch wir für ein adäquates Instrument, den zunehmenden Belastungen (…) entgegenzuwirken.“

Hamburger Uni in tiefer Trauer – Professor stirbt bei ICE-Unglück

Am Dienstag kollidiert an einem Bahnübergang in Hamburg ein Lastwagen mit einem ICE. Dabei ist ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um einen Professor der Hamburger Uni. „Wir trauern um unseren Direktor Thomas Großbölting, der am 11. Februar unerwartet gestorben ist“, schrieb die Universität. Seit 2020 war er Direktor der Forschungsstelle. „Er war ein anerkannter und international vernetzter Zeithistoriker, der zu vielen Themen geforscht hat, sowie ein geschätzter Kollege in zahlreichen nationalen und internationalen Beiräten und Gremien“, heißt es in dem Statement.

Jugendlicher (17) kündigt Amoklauf in Hamburg an

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen Jugendlichen (17) in Bremen aus einem Zug geholt und festgenommen. Der Grund? Der junge Mann war am Hauptbahnhof Osnabrück in den ICE gestiegen und hatte gegenüber seiner Freundin am Telefon angedroht, Menschen in Hamburg verletzen zu wollen. Zudem war er mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet, wie die Bild-Zeitung schreibt. Als in Bremen der Zug einfuhr, stürmten Polizisten den ICE und nahmen den Mann fest.