News des Tages am 13.01.26

Die Nachrichten des Tages am 13.01.26

Kliniken „extrem belastet“: Glätte-Chaos in Deutschland

Eiswalze „Gunda“ bringt den Osten ins Schlittern. Zahlreiche Fußgänger weichen deshalb auf die Straße aus, da diese gestreut ist. In Brandenburg kam es am Morgen zu zahlreichen Unfällen. In Hamburg fährt die S-Bahn nur eingeschränkt. Im Landkreis Görlitz (Sachsen) und einigen Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern wurde der Busverkehr eingestellt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Neun Unfälle passierten auf der A9 bei Bayreuth (Bayern) – dort bildete sich zwei Zentimeter Eis. Deshalb musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden. Eis und Schnee haben uns in den vergangenen Tagen auch in den Notaufnahmen extrem belastet. Wir haben eine große Zahl an Fußgängerunfällen gesehen, überwiegend mit kleineren Verletzungen und Brüchen, aber auch mit schweren Verkehrsunfällen durch glatte Straßen“, sagte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der „Rheinischen Post“.

Massenproteste: Friedrich Merz sieht Irans Führung am Ende

Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran sieht Kanzler Friedrich Merz die iranische Führung am Ende. „Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen“, sagte der CDU-Politiker während seines Indien-Besuchs. „Ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen“, sagte er weiter. Auch Außenminister Johann Wadephul kritisierte die iranische Führung scharf. Er kündigte an, die Bundesregierung werde versuchen, Sanktionen auf die iranische Führung auszuweiten.

Bulldogge tötet Halter und bewacht dessen Leiche

Ein leblos in einem Straßengraben gefundener Mann ist offenbar von seinem eigenen Hund totgebissen worden.Der Mann wurde im Lohner Stadtteil Brockdorf im niedersächsischen Landkreis Vechta tot aufgefunden. Als die Rettungskräfte eintrafen, wich die Bulldogge nicht von ihm. Nach der Obduktion gibt es keinen Zweifel an der Todesursache, dass der Hund für den Tod des Mannes verantwortlich ist. Das Tier befindet sich inzwischen in einer Tierschutzeinrichtung.