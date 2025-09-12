News des Tages am 12.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.09.25

Intensive Fahndung nach Anschlag auf Charlie Kirk

Nach dem tödlichen Schuss auf den Trump-Vertrauten Kirk veröffentlichten die Ermittler das Video eines Mannes. Zwar ist der Hintergrund noch nicht bekannt – jedoch macht Donald Trump die Opposition dafür verantwortlich. „Wir haben gutes Videomaterial von diesem Menschen“, sagte der Experte für öffentliche Sicherheit, Beau Nason. Zudem wurden auch einige Fotos von der Überwachungskamera veröffentlicht: „Wir bitten die Bevölkerung, nach diesen Dingen zu gucken und zu überlegen, ob sie jemanden kennen, der solche Sachen besitzt oder getragen hat.“

Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Maximilian Krah auf

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Danach wurden seine Büroräume durchsucht, wie die ARD berichtet. Ihm wird unter anderem Bestechlichkeit als EU-Abgeordneter vorgeworfen. Die AfD äußerte sich dazu distanziert: „Die Aufhebung der Immunität und insbesondere die Durchsuchung der Büro- und Privaträume von Herrn Krah sind ein schwerwiegender Vorgang“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Sie forderten weiter: „Als AfD-Fraktion erwarten wir daher einen raschen Abschluss der Ermittlungen sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse.“

Thomas Kemmerich: Umstrittener FDP-Chef tritt aus

Nach krachenden Niederlagen bei Wahlen im Osten kommt jetzt die nächste Hiobsbotschaft für die FDP: Der Thüringer FDP-Landeschef Thomas Kemmerich hat die Partei verlassen! In einem Brief an Parteichef Christian Dürr heißt es: „Nach annähernd 20 Jahren Mitgliedschaft, fast genauso lang Kreisvorsitzender und zehn Jahren Landesvorsitzender, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass sich meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei auseinanderentwickelt haben.“ Hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und der Parteispitze.