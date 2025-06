News des Tages am 12.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.06.25

Nach Amoklauf von Graz: Erste Rufe nach einem schärferen Waffengesetz

Nach dem Amoklauf mit zehn Toten herrscht in Österreich große Trauer. Nach der Bluttat werden die Rufe nach einem schärferen Waffengesetz lauter. Bislang haben sich Kommunisten und Grüne für eine Verschärfung ausgesprochen, die rechte FPÖ ist dagegen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hinterfragt das aktuelle Waffenrecht. „Ist die Rechtslage wirklich so, dass sie modernen Anforderungen genügt? Das wird zu prüfen sein“, sagte das Staatsoberhaupt. Die kommunistische Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und eine Parlamentarierin der Grünen fordern ein Waffenverbot für Privatpersonen. Für die FPÖ wäre eine Verschärfung der Regeln hingegen „mehr eine reine Symbolpolitik als eine wirksame Maßnahme gegen Kriminalität“.

Los Angeles: Ausgangssperre, Festnahmen und noch mehr Soldaten

In Los Angeles haben erneut Hunderte Menschen gegen die Einwanderungspolitik protestiert. Es wurden 203 Menschen festgenommen. Der Leitende Staatsanwalt für den Bezirk Los Angeles, Nathan Hochman, wehrt sich dagegen, dass die Stadt im Chaos versinke: „Das bedeutet, dass 99,9 Prozent der Menschen, die in der Stadt Los Angeles oder in dem Bezirk leben, in Verbindung mit diesen Protesten keinerlei illegale Handlungen unternommen haben.“ Am Nachmittag sollen weitere 2.000 Nationalgardisten eintreffen, wie der verantwortliche Kommandeur, Scott Sherman, erklärte. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hatte in den vergangenen Tagen bereits mehrfach einen Stopp der Razzien gefordert: „Wenn es weiterhin Razzien gibt, wenn Soldaten auf unseren Straßen auf- und abmarschieren, kann ich mir vorstellen, dass die Ausgangssperre fortgesetzt wird.“

Trauer um Brian Wilson: Mitbegründer der Beach Boys ist tot

Brian Wilson ist tot. Der US-amerikanische Musiker wurde 82 Jahre alt. „Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist“, teilten seine Angehörigen bei Instagram mit. Weiter heißt es in dem Statement: „Uns fehlen im Moment die Worte. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Zeit, da unsere Familie trauert. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Trauer mit der Welt teilen.“ Brian Wilson gründete 1961 gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis und Carl Wilson, ihrem Cousin Mike Love und dem Schulfreund Alan Jardine im kalifornischen Hawthorne die Band The Beach Boys.