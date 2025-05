News des Tages am 12.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.05.25

Donald Trump will Luxus-Jet aus Katar als Geschenk annehmen

Donald Trump ist offenbar bereit, während seiner Nahostreise in der kommenden Woche einen luxuriösen Jumbojet vom Typ Boeing 747-8 als Geschenk der katarischen Herrscherfamilie anzunehmen. Auf seiner Online-Plattform Truth Social wurde der US-Präsident konkreter: „Die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium in einer sehr öffentlichen und transparenten Transaktion ein 747-Flugzeug geschenkt bekommt, um die 40 Jahre alte Air Force One vorübergehend zu ersetzen, stört die korrupten Demokraten so sehr, dass sie darauf bestehen, dass wir den TOP DOLLAR für das Flugzeug bezahlen.“

Tim Klüssendorf soll neuer SPD-General werden

Die neue Woche startet bei der SPD mit der Verkündung zweier Top-Personalien! Demnach wurde Tim Klüssendorf als designierter Generalsekretär von den amtierenden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil vorgeschlagen. Die neue Arbeitsministerin Bärbel Bas soll auch neue SPD-Co-Vorsitzende werden. Sie galt bereits seit Längerem als interessiert und Favoritin für den Posten.

Stromausfall! Blackout in mehreren Orten in Deutschland

Am Montagmorgen blieben vermutlich Hunderte Wecker stumm. Ursache war ein Stromausfall in etlichen Gemeinden im Landkreis Würzburg (Bayern). Cornelia Wagner, Sprecherin des Versorgers MFN, sagte in der Bild-Zeitung: „Das Ereignis war in der Nacht, ist auch wieder behoben.“ Besonders betroffen waren Kleinrinderfeld, Kist, Eisingen, Zell und Margetshöchheim. Rund 2.000 Haushalte waren betroffen. Die Ursache für den Blackout ist noch unklar.