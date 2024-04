News des Tages am 12.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

IS-Terroristen nehmen Fußball-EM ins Visier!

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind alarmiert: Islamistische Terroristen nehmen die Fußball-EM im Sommer ins Visier. Laut der Bild-Zeitung ist die jüngste Ausgabe von „Voice of Khorasan“ ein Indiz – es handelt sich dabei um ein Propaganda-Magazin der Terrormiliz ISPK (gefährlichster Ableger des IS). Dort ist unter anderem ein Terrorist im Tarnanzug zu sehen, welcher in einer Bahn steht. Darüber ist ein Schild „Welcome to Europe“ („Willkommen in Europa“) zu sehen. Auch ein Fußballstation ist abgebildet, über welchem eine Drohne zu sehen ist. Dann folgen konkrete Drohungen für Terroranschläge: „Wenn die Feinde der Religion Allahs den Weg der Hidschra blockierten, können sie den Weg des Kampfes nicht blockieren. […] Überfahren Sie die Kuffar („Ungläubige“) mit Ihrem Fahrzeug, erstechen Sie sie mit Messern, füllen Sie ihr Essen mit Gift, blasen Sie ihnen mit Kugeln das Gehirn heraus und stecken Sie ihre Häuser in Brand.“

Mario Voigt und Björn Höcke liefern sich TV-Duell

Dieses TV-Duell hatte es in sich! Mario Voigt, Chef der Thüringen-CDU, duellierte sich mit Thüringens rechtsextremem AfD-Fraktionschef Björn Höcke bei WELT. Der CDU-Politiker wurde gefragt, weshalb er überhaupt mit Rechtsextremisten überhaupt in den Ring steigt. „10 Jahre lang ist man dieser Diskussion aus dem Weg gegangen. Gebracht hat es nichts“, sagte Mario Voigt. Björn Höcke hatte eine Koalition zwischen AfD und CDU angeboten. Doch der Politiker blitzte ab. „Ich werde nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. […] Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch!“, sagte Mario Voigt. Der CDU-Politiker hat Björn Höcke in dem TV-Duell als „Reichskanzler Höcke“ bezeichnet. „Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch“, erklärte der AfD-Politiker darauf.

Lebensgefahr am Nordsee-Strand: Treibsand-Löcher in St. Peter-Ording!

„Achtung Treibsand“ und „Lebensgefahr“ steht auf den Hinweisschildern am Strandabschnitt Bad in St. Peter-Ording an der Nordsee. Denn dort haben sich Treibsand-Löcher gebildet. Eine Spaziergängerin ist bereits in dem Sand stecken geblieben. „Sie wurde rechtzeitig herausgezogen und kam mit dem Schrecken davon“, heißt es von der Tourismus-Zentrale des Nordsee-Ortes laut RTL. „Da trotz mehrmals täglicher Kontrollen durch Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale und Begehungen mit dem Ordnungsamt nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Löcher bislang unentdeckt geblieben sind oder sich neue bilden, wird aktuell zu besonderer Vorsicht geraten“, heißt es weiter.