News des Tages am 12.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.02.25

Augenzeugin berichtet nach ICE-Crash in Hamburg

Am Dienstag war der ICE auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in einen Lkw gekracht. Als sich die Bahnschranke schloss, hätte der Lkw-Fahrer laut einer Augenzeugin versucht, noch schnell über die Gleise zu fahren, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Der Fahrer soll dann aus seinem Fahrerhaus gesprungen sein, um sich in letzter Sekunde zu retten. Laut Bundespolizei wurde der Lkw-Fahrer ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung wird er vor einen Haftrichter geführt.

Mega-Spende! Berlinerin vererbt AfD mehrere Millionen

Die AfD hat erneut von einer Erbschaft in Millionenhöhe profitiert. Parteispenderin Helga Schwab vermachte der Partei ein Vermögen von 5.957.969,66 Euro, wie Der Spiegel berichtet. Diese gehe aus dem Rechenschaftsbericht der Partei für das Geschäftsjahr 2023 hervor. Laut dem Bericht wurde die Partei im selben Jahr Eigentümerin von zwei Mehrfamilienhäusern in Berlin-Dahlem und Berlin-Schöneberg – diese sollen einen Wert von über vier Millionen Euro haben. Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD von Millionennachlässen profitiert. Bereits vor einigen Jahren vererbte die Partei zehn Millionen Euro.

Berliner Tattoo-Künstlerin in Trumps Abschiebeknast

Sie kam zu Fuß über die mexikanische Grenze, hatte die für die USA erforderliche elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) dabei. Dennoch sitzt die Berlinerin Jessica Brösche im Abschiebeknast. „Ich habe sie an der Grenze in Tijuana abgeholt. Doch bei der zweiten Kontrolle wurde Jessica von Beamten abgeführt. Ich wartete zwei Stunden vergebens auf ihre Rückkehr“, sagt ihre Freundin Amelia in der Bild-Zeitung, welche ebenfalls wie Jessica eine Tattoo-Künstlerin ist. Dann wurde sie von ihrer Freundin angerufen: „Sie sagte, dass sie glauben, sie wolle in den Staaten arbeiten und werden sie deshalb abschieben.“ Jessica hatte ihr Tätowier-Besteck. Amelia sagt weiter: „Es ist beängstigend, was alles in diesem Land passiert. Die Welt muss wissen, dass nicht nur illegale Einwanderer abgeschoben werden, sondern auch Touristen.“ Das Auswärtige Amt teilt dazu mit: „Unsere Kollegen am Generalkonsulat Los Angeles stehen zu dem Fall in Kontakt mit den US-amerikanischen Behörden und den Familienangehörigen und bemühen sich um eine Lösung.“