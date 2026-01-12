News des Tages am 12.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.01.26

Winter-Chaos: Wetterdienste warnen vor Glatteis in Deutschland

In weiten Teilen Deutschlands wird es am Montag extrem glatt. „Die gefährliche Situation ist noch nicht vorbei“, sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder laut der „Bild“-Zeitung. Die gute Nachricht: „Das große Schneechaos, das die DWD-Warnkarte vermuten ließ, ist im Westen am Morgen ausgeblieben“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Im Westen wird es am Montagnachmittag mild, im Osten fällt bei frostigen Temperaturen noch Schnee – und genau dazwischen könnte es extrem glatt werden. In Nordrhein-Westfalen blieben die Schulen landesweit geschlossen. „Es ist kein Schulfrei – die Schülerinnen und Schüler müssen schon arbeiten“, betonte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) im WDR.

Iran-Experte über Proteste: „Das Regime scheint sich sehr bedroht zu fühlen“

Über die genaue Lage im Iran ist wenig bekannt. Doch das, was durchsickert, ist erschütternd. Der Nahost-Experte Daniel Gerlach rechnet mit weiterer Gewalt. „Am Ende ist das tatsächlich ein Machtkampf: Wer hält länger durch?“, erklärte er in den „Tagesthemen“. Es gebe nur wenige Informationen aus dem Iran: „Aber das, was durchsickert, und die Bilder, die es gibt, die sind wirklich erschütternd und besorgniserregend.“ Dass US-Präsident Donald Trump den Protestierenden zuletzt erneut Unterstützung zugesichert hat, sieht er kritisch: „Das gibt natürlich auch dem Regime Argumente in die Hände, um diesen Protest wirklich wie einen bewaffneten Aufstand zu behandeln, wie einen Anti-Terror-Kampf. Das Regime hat früher auch immer Anhänger der Protestbewegung als vom Ausland gesteuerte Kräfte bezeichnet, aber diesmal scheint es sich tatsächlich sehr, sehr bedroht zu fühlen.“

„One Battle After Another“ räumt bei Golden Globes ab

In der Nacht sind zum 83. Mal die Golden Globes verliehen worden. Der Film „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio und die Serie „Adolescence“ sind die großen Gewinner des Abends. In „One Battle After Another“ spielt Leonardo DiCaprio einen linksextremen Revolutionär – der Streifen hat in den Kategorien beste Comedy, beste Regie und bestes Drehbuch abgeräumt. Teyana Taylor wurde zudem als beste Nebendarstellerin geehrt. Der Shakespeare-Film „Hamnet“ wurde als bestes Drama ausgezeichnet und die britische Serie „Adolescence“ hat in vier TV-Kategorien gewonnen.