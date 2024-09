News des Tages am 11.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.09.24

Carolabrücke in Dresden eingestürzt: Um 3 Uhr nachts knallte es!

Mitten in der Nacht stürzte die Carolabrücke in Dresden ein. Teile der Brücke, die die historische Altstadt mit der Neustadt verbindet, stürzten ins Wasser. „Ich habe eine gewaltige Detonation gehört, hat mich aus dem Schlaf gerissen. Man hat im Dunkeln nichts gesehen. Dann habe ich die Sirenen gehört“, sagt Anwohner Hendrik Pach in der Bild-Zeitung. Die Carolabrücke gehört zu den wichtigsten Brücken in Dresden – sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und in DDR-Zeiten wieder aufgebaut. „Wir wurden um 3.01 Uhr alarmiert. Da lag die Brücke schon in der Elbe“, sagte ein Polizeisprecher dem Blatt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In der Nacht fahren die Linien 3 und 7 stündlich über die Brücke. Zum Zeitpunkt des Einsturzes fuhr keine Bahn über die Brücke. Menschen sollen der Brücke fernbleiben.

Kamala Harris und Donald Trump traten im TV-Duell an

Es war ein heftiger Schlagabtausch! Kamala Harris und Donald Trump sind zum TV-Duell angetreten. Wer hat gewonnen? Einen klaren Sieger gab es nicht. Donald Trump stellte skurrile Behauptungen auf. „Demokraten wollen auch nach dem neunten Monat und der Geburt von Babys abtreiben, sie wollen Babys EXEKUTIEREN“ oder „illegale Migranten essen Haustiere!“ sagte er. Kamala Harris konnte unterdessen mit ihrer Mimik punkten. Sie griff Donald Trump auch an – „er hat Schwierigkeiten zu verdauen, dass er die Wahl 2020 verloren hat“, sagte sie in dem TV-Duell. Ex-US-Präsident Donald Trump sagte nach dem TV-Duell, dass er die Moderatoren von ABC News für „sehr unfair“ hielt.

Asyl-Gipfel der Bundesregierung ist krachend gescheitert

Am Mittwoch ab 9 Uhr wird in der Generaldebatte ein heftiger Schlagabtausch erwartet. Nach dem Scheitern des Migrationsgesprächs der Bundesregierung mit der Union hat FDP-Chef Christian Lindner ein Spitzentreffen der Ampel und ihres Kanzlers Olaf Scholz mit CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen. CDU-Chef Friedrich Merz fordert: Asylbewerber, die über einen EU-Staat nach Deutschland kommen, müssen zurückgewiesen werden. CDU-Verhandlungsführer Thorsten Frei nach dem Gipfel: „Die Regierungsparteien haben keinen Vorschlag unterbreitet, der tatsächlich zu Zurückweisungen an der Grenze über das bisher übliche Maß hinausführt.“