News des Tages am 11.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.08.25

Rückenstärkung für Israel-Entscheidung von Friedrich Merz

Für seine Israel-Entscheidung hat Friedrich Merz viel Kritik einstecken müssen. Seine Entscheidung, die Waffenexporte nach Israel teilweise zu stoppen, bezeichnen einige als schweren Fehler. Einige Politiker stehen jedoch auch hinter dem Bundeskanzler. „Friedrich Merz zu unterstellen, er würde Israel verraten, das ist schon starker Tobak“, sagt die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas im ARD-Sommerinterview. „Wir müssen Israel weiter unterstützen und ihnen auch helfen, aber dennoch haben wir auch eine Lage mittlerweile, dass wir auch die Menschen im Gazastreifen nicht vergessen dürfen“, so die Bundesarbeitsministerin weiter. Allerdings sieht sie Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation von Friedrich Merz: „Das ist etwas, wo die Fraktion der CDU/CSU miteinander klären muss, wie sie ihre Kommunikationswege in solchen wichtigen Fragen aufbaut und auch sicherstellt.“

Donald Trump will Obdachlose aus Washington vertreiben

Der US-Präsident will Obdachlos aus Washington vertreiben, um das Stadtbild zu verbessern. Er beruft sich zudem auf die gestiegene Kriminalität. „Die Obdachlosen müssen SOFORT wegziehen“, schrieb Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. Und weiter: „Wir werden euch Unterkünfte geben, aber WEIT weg von der Hauptstadt. Die Kriminellen müssen nicht wegziehen. Wir werden euch ins Gefängnis stecken, wo ihr hingehört.“ Donald Trump fügte noch hinzu: „Wir wollen unsere Hauptstadt ZURÜCK.“ Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wies die Darstellung von Donald Trump zurück. „Wir erleben in der Hauptstadt keinen Anstieg der Kriminalität“, sagte die Demokratin dem Sender MSNBC.

Zoo Leipzig schläfert drei Tigerbabys ein

Am Mittwoch (6. August) kommen im Zoo Leipzig drei kleine Tiger zur Welt. Doch die Mutter verweigert die Aufzucht. Um ihnen Leid durch Verhungern zu ersparen, wurden sie eingeschläfert. Der Zoo teilte mit, dass sich die Mutter nicht um die Babys gekümmert habe. Ein Handaufzucht sei aufgrund einer artgerechten Wildtierhaltung nicht infrage gekommen. Die Tiere wurden zwei Tage nach der Geburt schwächer, nachdem sich die Mutter abgewendet habe. „An diesem Punkt, wenn die Jungtiere kein aktives Verhalten mehr zeigen und damit beim Muttertier kein Instinkt zur Versorgung oder Milchbildung mehr ausgelöst wird, müssen wir der schweren Verantwortung gerecht werden und den Jungtieren das Leiden durch Verhungern ersparen“, erklärt Tierarzt Andreas Bernhard laut RTL.