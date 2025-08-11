Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    News des Tages am 11.08.25

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH
    iStock

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 11.08.25

    Rückenstärkung für Israel-Entscheidung von Friedrich Merz

    Für seine Israel-Entscheidung hat Friedrich Merz viel Kritik einstecken müssen. Seine Entscheidung, die Waffenexporte nach Israel teilweise zu stoppen, bezeichnen einige als schweren Fehler. Einige Politiker stehen jedoch auch hinter dem Bundeskanzler. „Friedrich Merz zu unterstellen, er würde Israel verraten, das ist schon starker Tobak“, sagt die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas im ARD-Sommerinterview. „Wir müssen Israel weiter unterstützen und ihnen auch helfen, aber dennoch haben wir auch eine Lage mittlerweile, dass wir auch die Menschen im Gazastreifen nicht vergessen dürfen“, so die Bundesarbeitsministerin weiter. Allerdings sieht sie Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation von Friedrich Merz: „Das ist etwas, wo die Fraktion der CDU/CSU miteinander klären muss, wie sie ihre Kommunikationswege in solchen wichtigen Fragen aufbaut und auch sicherstellt.“

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 12.02.25

    Donald Trump will Obdachlose aus Washington vertreiben

    Der US-Präsident will Obdachlos aus Washington vertreiben, um das Stadtbild zu verbessern. Er beruft sich zudem auf die gestiegene Kriminalität. „Die Obdachlosen müssen SOFORT wegziehen“, schrieb Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. Und weiter: „Wir werden euch Unterkünfte geben, aber WEIT weg von der Hauptstadt. Die Kriminellen müssen nicht wegziehen. Wir werden euch ins Gefängnis stecken, wo ihr hingehört.“ Donald Trump fügte noch hinzu: „Wir wollen unsere Hauptstadt ZURÜCK.“ Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wies die Darstellung von Donald Trump zurück. „Wir erleben in der Hauptstadt keinen Anstieg der Kriminalität“, sagte die Demokratin dem Sender MSNBC.

    Zoo Leipzig schläfert drei Tigerbabys ein

    Am Mittwoch (6. August) kommen im Zoo Leipzig drei kleine Tiger zur Welt. Doch die Mutter verweigert die Aufzucht. Um ihnen Leid durch Verhungern zu ersparen, wurden sie eingeschläfert. Der Zoo teilte mit, dass sich die Mutter nicht um die Babys gekümmert habe. Ein Handaufzucht sei aufgrund einer artgerechten Wildtierhaltung nicht infrage gekommen. Die Tiere wurden zwei Tage nach der Geburt schwächer, nachdem sich die Mutter abgewendet habe. „An diesem Punkt, wenn die Jungtiere kein aktives Verhalten mehr zeigen und damit beim Muttertier kein Instinkt zur Versorgung oder Milchbildung mehr ausgelöst wird, müssen wir der schweren Verantwortung gerecht werden und den Jungtieren das Leiden durch Verhungern ersparen“, erklärt Tierarzt Andreas Bernhard laut RTL.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023