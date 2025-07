News des Tages am 11.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.07.25

Vermisste deutsche Backpackerin Carolina (26) gefunden!

Die deutsche Rucksacktouristin Carolina wurde seit 12 Tagen in Australien vermisst. Laut Medienberichten wurde sie nun gefunden! „Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Aber heute Abend können wir alle aufatmen, weil wir wissen, dass Carolina sicher und wohlauf ist“, schrieb Premierminister des Bundesstaats Western Australia, Roger Cook, auf der Plattform X. Zwar sei sie geschwächt gewesen, die Polizei geht derzeit jedoch nicht von einem Verbrechen aus. Polizeisprecher Martin Glynn wird von australischen Medien zitiert: „Sie hat es offenbar unter erstaunlichen Bedingungen geschafft. Es ist eine wirklich schwierige Umgebung, in der man zurechtkommen muss. Die Wetterbedingungen waren wirklich widrig, mit Temperaturen von bis zu null Grad in der Nacht, es gab Regen, es gab alle Arten von Herausforderungen.“

US-Handelspolitik: Donald Trump droht EU mit neuen pauschalen Strafzöllen

Zuletzt hatte US-Präsident Trump die Frist für neue Zölle auf den 1. August verschoben. Nun droht er der EU mit pauschalen Strafzöllen. Donald Trump kündigte an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf Waren der meisten Handelspartner zu erheben. Die EU könnte bereits „heute oder morgen“ ein entsprechendes Schreiben erhalten, erklärte der US-Präsident dem TV-Sender NBC. Und weiter: „Ich würde das gerne noch heute tun. Ich bin im Gespräch mit der EU, die ja bekanntlich mehrere Länder umfasst, sowie mit Kanada. Wir sollten die Briefe in den nächsten Stunden verschicken.“

Hamburg: Mann tritt gegen fahrende S-Bahn – dann fällt er und stirbt

In der Nacht zum Freitag ist ein 26-Jähriger am Hamburger Hauptbahnhof von einer S-Bahn erfasst worden. „Der Mann trat gegen eine einfahrende S-Bahn und verlor sofort das Gleichgewicht. Er geriet dann in den Bereich zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante und wurde mitgerissen“, sagte Robert Hemp, Sprecher der Bundespolizei, in der Bild-Zeitung. Tragisch: Der Bruder des Mannes musste alles mitansehen. Laut Polizei wurden 13 Augenzeugen durch die Notfallseelsorge betreut.