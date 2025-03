News des Tages am 11.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.03.25

Angela Merkel: Es geht um Deutschland und Europa in diesen Tagen

Angela Merkel hat Europa angesichts aktueller politischer Herausforderungen zum Zusammenhalt aufgefordert. „Es geht wirklich um Deutschland und Europa in diesen Tagen“, erklärte die ehemalige Bundeskanzlerin in einem Interview mit der Rheinischen Post. Die von Union und SPD geplanten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben hält die CDU-Politikerin für richtig. Zum Thema Migration erklärte Angela Merkel: „Das bleibt eine europäische Aufgabe, die nur in Absprache mit den Nachbarländern angegangen werden kann.“ Zudem freue sie sich, dass ihre Partei bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 als stärkste Kraft hervorging. Sie erklärte aber auch: „Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die AfD nicht so stark ist, wie sie ist.“

Endlich Entwarnung? Papst nicht mehr in unmittelbarer Gefahr

Papst Franziskus ist nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Das geht aus dem ärztlichen Bulletin hervor, das der Vatikan am Montagabend in Rom veröffentlichte. Seit mittlerweile drei Wochen liegt der 88-Jährige im Krankenhaus, welcher an einer Lungenentzündung leidet. Es kam zu mehreren Komplikationen: Er erlitt viermal Anfälle akuter Atemnot. Außerdem musste er mechanisch beatmet werden.

Australien: Behörde warnt vor Haien im Hochwasser

Tropensturm „Alfred“ hat die Ostküste Australiens heimgesucht und für heftige Überschwemmungen gesorgt. Zwar hat der Sturm nachgelassen – jedoch drohen weitere Gefahren. Die Behörden warnen derzeit vor Haien im Hochwasser. „Als ob das Wasser nicht schon gefährlich genug wäre, jetzt kreisen auch noch Bullenhaie …“, schreibt ein Nutzer in den sozialen Netzwerken und postete dazu ein Video, worauf zwei Rückenflossen im Hochwasser zu sehen sind. Die Situation sei „noch lange nicht vorbei“, sagte Premierminister Anthony Albanese laut dem Sender 9News. Hunderttausende Haushalte und Geschäfte seien zudem noch immer ohne Strom.