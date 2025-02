News des Tages am 11.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.02.25

Schock-Umfrage für Friedrich Merz: Es ist nur noch dieses Bündnis möglich

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Laut einer neuen Umfrage könnte die CDU nur mit SPD und den Grünen ein Bündnis bilden. Weil die SPD schwächer geworden ist, scheidet eine Große Koalition mit Union und SPD momentan aus. Nur, wenn es die FDP in den Bundestag schafft, wäre ein weiterer Koalitionspartner möglich. Laut einer neuen INSA-Umfrage kommt die Union auf 30 Prozent, wie die Bild schreibt. Mit 22 Prozent ist die AfD die zweitstärkste Kraft. Die SPD kommt auf 15,5 Prozent, die Grünen auf 13 Prozent, die Linke (6 Prozent) und BSW (5,5 Prozent) kommen demnach in den Bundestag. Mit 4 Prozent wäre die FDP raus.

Bus stürzt von Brücke – mehr als 50 Tote

In Guatemala ist ein Bus rund 20 Meter von einer Brücke gestürzt. Bei dem Unglück sind mehr als 50 Menschen verstorben. Der Bus war von der Gemeinde San Agustín Acasaguastlán in die rund 90 Kilometer südwestlich gelegene Guatemala-Stadt unterwegs. Laut der Zeitung Prensa Libre habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. „Die Tragödie auf der Brücke Belice ist ein nationaler Schmerz, den ich zutiefst bedauere“, erklärte der Präsident des mittelamerikanischen Landes, Bernardo Arévalo.

Pilot wird plötzlich ohnmächtig! EasyJet-Flieger muss notlanden

Auf Easyjet-Flug EZY2252 von Hurghada (Ägypten) nach Manchester (England) ist der Pilot kollabiert. Der Zwischenfall geschah, als die Crew gerade Getränke auszuschenken. Das Kabinenpersonal habe sofort reagiert. „Da fingen die Passagiere wirklich an, sich Sorgen zu machen und bekamen Angst“, erzählt ein Passagier in den Manchester Evening News. Der Flieger musste in Griechenland notlanden – der Co-Pilot hat die Maschine sicher zu Boden gebracht.