News des Tages am 10.11.25

Die Nachrichten des Tages am 10.11.25

Riesen-Alarm bei der BBC: Trump-Fake kostet Sender-Chefs die Jobs

Tim Davie, Chef der britischen Rundfunkanstalt BBC, packt seine Sachen und verlässt den Sender. Er tritt zurück, nachdem der BBC vorgeworfen wurde, Aussagen von US-Präsident Donald Trump verfälscht zu haben. Auslöser der Rücktritts-Welle ist ein der Zeitung Daily Telegraph zugespielter interner BBC-Bericht. „Es wurden einige Fehler gemacht“, und als Generaldirektor müsse er letztendlich die Verantwortung dafür übernehmen. Tim Davie dankte den BBC-Aufsichtsgremien „für ihre einstimmige Unterstützung während meiner gesamten Amtszeit und auch während der letzten Tage“.

Krawalle im Gefängnis: 31 Tote, viele Opfer erstickt

Nach gewaltsamen Zusammenstößen in einer Haftanstalt in Ecuador haben die Behörden 31 Tote gemeldet. In der Nacht zum Samstag wurden vier Menschen getötet, später wurden 27 weitere Personen tot aufgefunden. Diese seien erstickt worden – die genauen Todesumstände werden derzeit noch untersucht. Anwohnerinnen und Anwohner hatten in der Nacht Schüsse, Explosionen und Hilferufe aus dem Inneren des Gefängnisses in Machala in der Provinz El Oro gehört. In den Haftanstalten in dem südamerikanischen Land kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen.

Nach ARD-Skandal: Thilo Mischke wollte sich das Leben nehmen

Thilo Mischke sollte der neue Moderator der ARD-Sendung „ttt – titel, thesen, temperamente“ werden. Doch dann wurden dem Journalisten zweifelhafte Aussagen aus seiner Vergangenheit vorgeworfen. Er stürzte in eine persönliche Krise – und das kostete ihm beinahe das Leben! Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen. Da gibst du keine Interviews mehr. Das ist vorbei. Ich wollte sterben, um dieser Situation zu entfliehen. Ich muss diese drastischen Worte wählen, damit man versteht“, sagt der Journalist im Podcast „Hotel Matze“. Auch sein Umfeld habe in dieser Zeit extrem gelitten. „Meine Mutter ist kaputt. Immer noch. Die ist nicht repariert. Keine Mutter kann ertragen, wenn ihr geliebtes Kind so leidet“, so der Journalist.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.