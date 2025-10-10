News des Tages am 10.10.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.10.25

Alle Geiseln sollen freikommen: Einigung im Gaza-Krieg

Eine erste Einigung zwischen der Terror-Organisation Hamas und Israel ist geschafft! Das verkündete Donald Trump auf seinem Netzwerk Truth Social. „Ich bin sehr stolz bekannt zu geben, dass Israel und die Hamas beide die erste Phase unseres Friedensplans unterzeichnet haben. Das bedeutet, dass ALLE Geiseln sehr bald freigelassen werden, und Israel seine Truppen bis zu einer vereinbarten Linie zurückziehen wird – als erste Schritte in Richtung eines starken, dauerhaften und ewigen Friedens“, schrieb der US-Präsident. Weiter heißt es: „Alle Parteien werden fair behandelt! Dies ist ein GROSSER Tag für die arabische und muslimische Welt, Israel, alle umliegenden Nationen und die Vereinigten Staaten von Amerika, und wir danken den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei, die mit uns zusammengearbeitet haben, um dieses historische und beispiellose Ereignis zu ermöglichen.“

Bärbel Bas wirft Union Verunsicherung der Bürger vor

Das Bürgergeld sei abgeschafft und Geschichte, erklärt die Union – und verärgert damit den Koalitionspartner SPD. Laut der SPD-Vorsitzenden und Sozialministerin Bärbel Bas würde das suggerieren, dass die Leistungen komplett abgeschafft werde. „Und das hat vielen Leuten Angst gemacht“, kritisiert die Politikerin im ARD-„Morgenmagazin“. „Wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten. […] Deswegen fand ich diesen Satz schwierig: ‚Das Bürgergeld ist abgeschafft‘ – weil es suggeriert, als hätten wir die Leistung generell abgeschafft“, so die Ministerin.

Friedensnobelpreis geht an María Corina Machado

Die venezolanische Politikerin María Corina Machado hat den diesjährigen Friedensnobelpreis erhalten. Für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes wurde sie geehrt, sagte der Komiteevorsitzende Jorgen Watne Frydnes. „Als Anführerin der Demokratiebewegung in Venezuela ist María Corina Machado eines der außergewöhnlichsten Beispiele zivilen Mutes im Lateinamerika der jüngeren Zeit“, heißt es in einer Erklärung. Der Friedensnobelpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen weltweit. 338 Kandidaten waren in diesem Jahr nominiert.