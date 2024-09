News des Tages am 10.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.09.24

Paukenschlag in Umfrage: Olaf Scholz stürzt vor Asyl-Gipfel völlig ab

Umfrage-Crash vor dem anstehenden Asyl-Gipfel: Bundeskanzler Olaf Scholz stürzt in der Beliebtheit völlig ab. Im Politiker-Ranking landet er erst auf dem 18. Platz. Die Union erreicht derweil ein Umfrage-Hoch und kommt auf 32,5 Prozent. Laut der INSA-Umfrage ist auch die Beliebtheit von CDU-Chef Friedrich Merz gestiegen. Bitter sieht es für die Ampel-Parteien aus: Die SPD fällt auf 14 Prozent, die Grünen auf 10 Prozent und die FDP auf 4 Prozent. Die AfD kommt auf 19,5 Prozent und das BSW erreicht 10 Prozent. „Der Abstand zwischen SPD und Union wächst auf 18,5 Prozentpunkte. Wenn alle sich an ihre Brandmauern halten, gibt es zu Schwarz-Rot keine Alternative“, sagt INSA-Chef Hermann Binkert laut der Bild-Zeitung.

Blutige Schießerei im Hamburger Schanzenviertel

Im beliebten Schanzenviertel in Hamburg kam es am Montagabend zu einer Schießerei. Eine Person wurde dabei verletzt, wie die Bild meldet. Minuten später versorgte ein Notarzt den Schwerverletzten. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Mit einem Kleinwagen ist der Täter geflohen. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnte zwar sichergestellt werden, von dem Schützen fehlt jedoch jede Spur. Die Hintergründe der Schießerei sind völlig unklar.

Harvey Weinstein für Not-OP am Herzen ins Krankenhaus gebracht

Eigentlich ist der zu einer jahrzehntelangen Gefängnisstrafe verurteilte ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein in New York in Haft. Für eine Not-Operation wurde er jedoch in eine Klinik gebracht. „Herr Weinstein wurde gestern Abend wegen verschiedener Beschwerden ins Bellevue Hospital eingeliefert“, erklärte ein Sprecher laut ABC News. Es handelte sich demnach um eine Operation am Herzen. Details über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt es momentan nicht.