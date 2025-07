News des Tages am 10.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.07.25

Australien: Polizei findet Auto von vermisster Carolina (26)

Seit Tagen wird die deutsche Touristin Carolina in Australien vermisst. Nun hat die Polizei ihr Auto gefunden. „Das Fahrzeug wurde in der Gegend von Karroun Hill im Nordosten des Wheatbelt in Westaustralien verlassen aufgefunden. Man geht davon aus, dass es mechanische Probleme hatte“, teilten die Ermittler mit. Die Frau aus Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen) bleibt jedoch weiter verschollen. Seit rund eineinhalb Jahren reiste Carolina durch Australien. „Sie hat sich in all der Zeit immer regelmäßig bei mir und bei ihrer Mutter gemeldet“, erklärte eine Freundin in der Bild. Doch dann war plötzlich Funkstille – seitdem fehlt von der 26-Jährigen jede Spur.

Jetzt wird Deo eingesetzt: Am Bundestag stinkt’s nach faulen Eiern

Eine riesige Baustelle sorgt besonders bei warmen Sommertagen für einen fauligen Geruch im Regierungsviertel. Astrid Hackenesch-Rump, Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe: „Im Zuge dieser Arbeiten kann es vereinzelt zu Abwasserrückstau kommen, der wiederum zur Geruchsbildung führt“, erklärte sie in der Bild. Auch die sporadische Nutzung der Bundestagsbüros kann zu dem Geruch beitragen, da nicht regelmäßig gespült wird und es zu Ablagerungen in den Rohren kommt. Damit es nicht ganz so streng riecht, setzen die Wasserbetriebe auf Kanal-Deo. Je nach Wetterbedingungen hält das Kanal_Deo bis zu sechs Wochen.

Todesfall in TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ – Szenen aus Mediathek gelöscht

In der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ kam es am vergangenen Sonntag zu einem Todesfall. Eine Zuschauerin im Publikum kollabiert – rund 30 Minuten haben Rettungskräfte versucht, die junge Mutter wiederzubeleben. Jedoch ist die Frau verstorben. Überdeckt wurde der Rettungseinsatz mit einer grauen Plane – diese war im TV zu sehen. Bis gestern waren die schrecklichen Szenen auch noch in der Mediathek des Senders abrufbar. „Die betreffende Sendung ist nicht mehr in der ARD Mediathek abrufbar. Das Produktionsteam der Sendung hat rasch, besonnen und umsichtig auf den Vorfall reagiert und die Sendung organisatorisch so umgestaltet, dass die Rettungsmaßnahmen nicht behindert wurden“, teilte der SWR in einer Stellungnahme gegenüber RTL mit.