News des Tages am 10.06.25

Die Nachrichten des Tages am 10.06.25

Deutscher Geheimdienstchef warnt vor Putin-Angriff auf die NATO

Der scheidende Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, wendet sich mit einer drastischen Warnung an die Öffentlichkeit. Demnach bereitete Russland einen Angriff auf ein NATO-Gebiet vor. „In Moskau gibt es Leute, die glauben nicht mehr, dass Artikel 5 der Nato funktioniert. Und sie würden das gerne testen“, sagt BND-Chef Bruno Kahl in einem am Montag veröffentlichten Podcast des Medienportals Table.Briefings. Russland wolle „Amerika aus Europa rauskicken und dazu ist ihnen jedes Mittel recht“, meint Bruno Kahl. Verhandlungen zwischen dem Westen und Russland halte er für nicht vielversprechend: „Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass Putin an seiner Denke, in seiner aggressiven Art und Weise, dieses Problem zu Ende bringen zu wollen, etwas geändert hat.“

Bahn plant Direktverbindung nach London

Wer mit dem Zug von Deutschland nach London reisen will, muss bislang umsteigen – und das kostet viel Zeit. Offenbar plant die Deutsche Bahn nun eine Direktverbindung nach London und führt Gespräche mit Bahngesellschaft Eurostar. „Wir sind vom großen Potenzial einer Direktverbindung überzeugt“, heißt es laut der Tagesschau. Und weiter: „Die schon jetzt bestehende vertriebliche Kooperation mit Eurostar wollen wir gerne ausweiten und begrüßen daher die Beschaffung neuer Züge seitens Eurostar.“ Täglich sollen dann vier Züge zwischen Frankfurt und London unterwegs sein, wie die FAZ meldet.

Kult-Moderator Carlo von Tiedemann ist verstorben

Kult-Moderator Carlo von Tiedemann ist mit 81 Jahren am Pfingstsonntag in einem Krankenhaus in Hamburg eingeschlafen. „Carlo ist um 14.30 Uhr von uns gegangen. Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn. Seine Kinder und ich waren in den letzten Tagen bei ihm, haben seine Hand gehalten. Er hat einfach aufgehört, zu atmen“, sagt seine Ehefrau in der Bild-Zeitung. In den vergangenen Wochen hatte sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. Die Witwe erklärt weiter: „Es war kein langer Kampf. Es war alles so, wie man es sich wünscht mit seiner gesundheitlichen Vorgeschichte. In den letzten Tagen waren alte NDR-Kollegen, die Familie, Kinder und Enkelkinder bei ihm, um sich zu verabschieden. Es waren teilweise so viele Leute da, dass wir nicht alle in den Raum gepasst haben. Für uns war es ein Abschied, mit dem wir gut leben können.“