News des Tages am 10.05.24

Die Nachrichten des Tages am 10.05.24

Wahnsinn in letzter Sekunde! Leverkusen rettet Serie – und steht im Finale

Der Bayer-Wahnsinn geht weiter! Der deutsche Meister bleibt auch in der Europa League unbesiegbar und ist nun dem Triple ganz nah. Das Team von Trainer Xabi Alonso erreicht durch ein 2:2 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder ein Europacup-Endspiel. Das Finale gegen Atalanta Bergamo steht am 22. Mai in Dublin an. „Es ist immer dasselbe im Fußball: Wenn du vorne nicht triffst, dann bekommst du hinten die Tore rein“, sagte Granit Xhaka nach der Partie. Und weiter: „Rom ist eine große Mannschaft, aber über zwei Spiele betrachtet waren wir die bessere Mannschaft. Es war eine unglaubliche Leistung, die Mentalität, der Wille. Wir wollten unbedingt nicht verlieren.“

Messerstecherei am Vatertag: Sanitäter retten Blut-Opfer aus Bahnhof

Am Donnerstagabend kam es in Rostock zwischen zwei Herrentags-Gruppen zu einer Auseinandersetzung, welche mit einer Messerattacke endete. Zunächst kam es zu einem Streit am S-Bahn-Haltepunkt Lütten Klein. Zunächst haben sich die beiden Gruppen angepöbelt – kurz danach trafen sie in der Unterführung aufeinander. Zwischen den beiden Gruppen kam es zu Handgreiflichkeiten. Einer der Angreifer zückte dann ein Messer und stach einer Person in den Oberarm, wie die Bild-Zeitung berichtet. Als die Polizei wenige Minuten später im Tunnel an der Warnowallee eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Wieder Juden-Hass auf den Straßen in Berlin

Schon wieder blanker Hass gegen Israel auf den Straßen des Berliner Problem-Stadtteils Neukölln! In der Reuterstraße gab es erneut eine unangemeldete Versammlung von Israel-Hassern. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und sprach Platzverweise aus. Während des Polizeieinsatzes wurden auch Böller gezündet, wie die Bild meldet. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Lage in der Sonnenallee.