News des Tages am 10.04.25

Die Nachrichten des Tages am 10.04.25

Friedrich Merz verspricht: Werde das Migrationsproblem „wieder beherrschen“

Die Spitzen von Union und SPD haben sich am Mittwochmittag auf den langersehnten Koalitionsvertrag geeinigt. Friedrich Merz will an seinem Versprechen festhalten und einen Aufnahmestopp an den Grenzen umzusetzen. „Wir haben die Zurückweisungen an den Grenzen beschlossen, auch gegen Asylbewerber, die keine Aufenthaltspapiere haben“, sagte der designierte Bundeskanzler im Interview mit RTL. Und weiter: „Wir werden das in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn machen. Und diese Abstimmung läuft. […] Wir werden die illegale Migration so deutlich begrenzen, dass wir dieses Problem in Deutschland wieder beherrschen können.“

Schreckliche Bluttat: Mann in Berliner Tram niedergestochen

Gegen 2.30 Uhr wurde ein Mann in einer Tram der Linie M2 an der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte niedergestochen. Anschließend öffnete der Täter die Türen und ergriff die Flucht. Sein schwerverletztes Opfer hat er zurückgelassen. Ein Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Bluttat sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei war mit einer Hundertschaft vor Ort.

Christian Lindner und Franca Lehfeldt im Baby-Glück

Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt sind nicht mehr länger nur zu zweit. Ihr Nachwuchs ist auf der Welt. „Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind. Wir möchten uns von Herzen für die große Anteilnahme und die vielen Glückwünsche bedanken, die uns heute erreicht haben“, postete Franca Lehfeldt bei Instagram.