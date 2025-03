News des Tages am 10.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.03.25

Donald Trump sieht sich nicht auf Seite Russlands

Morgen soll es Gespräche zwischen einer US- und einer ukrainischen Delegation geben. Die US-Hilfen für die Ukraine sind unterdessen weiter gestoppt. Der US-Präsident machte klar, dass er nicht auf der Seite von Russland stehe. „Niemand ist Russland gegenüber härter gewesen als Donald Trump, niemand“, sagte Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Der demokratische Abgeordnete Seth Moulton nannte Trump auf CNN Putins Marionette. Er erklärte, der Krieg müsse mit einem Ukraine-Sieg beendet werden: „Ein Sieg bedeutet für mich, dass Putin seine Invasion bereut. Wenn wir Diktatoren dafür belohnen, dass sie in Demokratien einmarschieren, senden wir die Botschaft an alle anderen Diktatoren, dass sie dafür belohnt werden. Das kann nicht die Botschaft sein.“

Temperatursturz: Polare Kältewelle rollt über Deutschland

Nach dem Frühlings-Wochenende folgt nun ein Temperatursturz in Deutschland. Denn nun kommt eine Kältewelle! „Der massive Temperatursturz entsteht durch eine grundlegende Umstellung der Wetterlage. Hoch Ingeborg sorgte für eine warme Südwestströmung, die milde Luft aus subtropischen Breiten nach Deutschland lenkte. Doch ab Montag wird das Hoch verdrängt, und eine völlig andere Strömung setzt sich durch“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net in der Bild-Zeitung. „Diese sogenannte Nordwest-Rutsche entsteht, weil sich über dem Atlantik ein kräftiges Tief bildet, das kalte Luft aus hohen Breiten ansaugt und nach Deutschland transportiert“, so der Wetter-Experte weiter.

Schauspieler Hans Peter Korff (82) ist tot

Der Film- und TV-Schauspieler Hans Peter Korff ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Bekannt war er unter anderem durch Serien wie „Neues aus Uhlenbusch“ und „Diese Drombuschs“. „Unzähligen Charakteren hast du, herausragender Menschendarsteller und -kenner, Tiefe, Humor und Leichtigkeit verliehen“, schrieb seine Frau Christiane Leuchtmann bei Facebook. Insgesamt war er in mehr als 160 verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Viele kennen ihn auch aus dem Loriot-Film „Pappa ante portas“ (1991) als Onkel Hellmuth.