News des Tages am 09.12.25

Die Nachrichten des Tages am 09.12.25

Debatte über „Stadtbild“-Aussage: Friedrich Merz selbstkritisch – zumindest teilweise

Wegen Aussagen zum „Stadtbild“ und zur Migration hat Bundeskanzler Merz viel Kritik einstecken müssen. In der ARD-Sendung „Arena“ erklärte der Kanzler, dass er die Debatte heute anders führen würde. „Ich hätte vielleicht früher sagen sollen, was ich konkret damit meine. […] Das würde ich heute anders machen“, so der Politiker. Er betont jedoch auch: „Diejenigen, die in unserem Land leben wollen, müssen sich an die Regeln halten. Und wenn sie es nicht tun, müssen sie gehen. […] Aber ich glaube, jeder, der es ein bisschen gutwillig versucht hat, zu verstehen, hat es auch verstanden, was ich gemeint habe.“

Bauern gehen wegen Billig-Butter auf Discounter los

Die Butterpreise purzeln – bei den Bauern löst das heftige Kritik aus. Die Discounter haben den Preis für 250 Gramm Deutsche Markenbutter am Wochenende erneut gesenkt – diese kostet nur noch 99 Cent. „Lidl will Aldi die Lichter ausknipsen – auf dem Rücken der Bauern“, schimpft Karsten Schmal, Vizepräsident und Milchpräsident des Deutschen Bauernverbandes, in der „Bild“-Zeitung. „Ein Durchreichen dieser Dumpingpreise werden die deutschen Milchbauern nicht akzeptieren. Wer die Butter für 99 Cent verramscht, entwertet hochwertige, heimische Lebensmittel“, sagt er weiter.

Sternekoch Alexander Herrmann geht in die Politik

Er ist Sternekoch, Fernsehmoderator – und wird jetzt auch noch Politiker! Alexander Herrmann (54) hat sich für die CSU als Kandidat für den Kreistag Kulmbach (Oberfranken, Bayern) aufstellen lassen, wie die „Bild“ meldet. Alexander Herrmann engagiert sich schon länger für die CSU. Der 54-Jährige hat klare Vorstellungen – so auch zum Thema Mehrwertsteuer: „Was Herr Scholz mit Herrn Habeck quasi über Nacht entschieden hat, war eine politische Schweinerei. Mehr Wortbruch geht kaum. Das ist unverzeihlich“, sagte er im Magazin „Entscheidung“.