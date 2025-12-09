Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    News des Tages am 09.12.25

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH
    iStock

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 09.12.25

    Debatte über „Stadtbild“-Aussage: Friedrich Merz selbstkritisch – zumindest teilweise

    Wegen Aussagen zum „Stadtbild“ und zur Migration hat Bundeskanzler Merz viel Kritik einstecken müssen. In der ARD-Sendung „Arena“ erklärte der Kanzler, dass er die Debatte heute anders führen würde. „Ich hätte vielleicht früher sagen sollen, was ich konkret damit meine. […] Das würde ich heute anders machen“, so der Politiker. Er betont jedoch auch: „Diejenigen, die in unserem Land leben wollen, müssen sich an die Regeln halten. Und wenn sie es nicht tun, müssen sie gehen. […] Aber ich glaube, jeder, der es ein bisschen gutwillig versucht hat, zu verstehen, hat es auch verstanden, was ich gemeint habe.“

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 12.06.25

    Bauern gehen wegen Billig-Butter auf Discounter los

    Die Butterpreise purzeln – bei den Bauern löst das heftige Kritik aus. Die Discounter haben den Preis für 250 Gramm Deutsche Markenbutter am Wochenende erneut gesenkt – diese kostet nur noch 99 Cent. „Lidl will Aldi die Lichter ausknipsen – auf dem Rücken der Bauern“, schimpft Karsten Schmal, Vizepräsident und Milchpräsident des Deutschen Bauernverbandes, in der „Bild“-Zeitung. „Ein Durchreichen dieser Dumpingpreise werden die deutschen Milchbauern nicht akzeptieren. Wer die Butter für 99 Cent verramscht, entwertet hochwertige, heimische Lebensmittel“, sagt er weiter.

    Sternekoch Alexander Herrmann geht in die Politik

    Er ist Sternekoch, Fernsehmoderator – und wird jetzt auch noch Politiker! Alexander Herrmann (54) hat sich für die CSU als Kandidat für den Kreistag Kulmbach (Oberfranken, Bayern) aufstellen lassen, wie die „Bild“ meldet. Alexander Herrmann engagiert sich schon länger für die CSU. Der 54-Jährige hat klare Vorstellungen – so auch zum Thema Mehrwertsteuer: „Was Herr Scholz mit Herrn Habeck quasi über Nacht entschieden hat, war eine politische Schweinerei. Mehr Wortbruch geht kaum. Das ist unverzeihlich“, sagte er im Magazin „Entscheidung“.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023