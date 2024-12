News des Tages am 09.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.12.24

Diktator verlässt das Land: Wie geht es in Syrien nach Assad weiter?

Nach ihrem schnellen Vormarsch in Syrien sind die Aufständischen in der Hauptstadt Damaskus in den Präsidentenpalast eingedrungen. Syriens Diktator Baschar al-Assad war kurz zuvor aus Damaskus geflohen. Nach dem mutmaßlichen Ende des Assad-Regimes gibt es in Damaskus Randale an der Botschaft des Iran – das Land war einer der größten Unterstützer von Assad. Assad „hat sein eigenes Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht aus Syrien getrieben“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie es in Syrien weitergeht, ist unklar. Das Bündnis aus Aufständischen, das in großen Gebieten samt der Hauptstadt Damaskus die Kontrolle übernahm, wird angeführt von der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham.

AfD nominiert Parteichefin Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin

Erstmals stellt die AfD bei einer Bundestagswahl eine Kanzlerkandidatin auf: Parteichefin Alice Weidel. „Heute ist ein großer Tag für die Partei und ein großer Tag für Deutschland“, erklärte die 45-Jährige bei einer Pressekonferenz. Bundesweit liegt die AfD aktuell zwischen 18 und 19 Prozent an zweiter Stelle hinter der Union mit 32 bis 33 Prozent. Nach dem Ampel-Aus soll es Neuwahlen am 23. Februar 2025 geben. Die Kandidatur von Alice Weidel hat eher einen symbolischen Charakter. Denn keine andere Partei will mit der AfD eine Koalition bilden.

Unwetterwarnung: Hochwasser-Alarm in Lübeck

Stürmischer Nordostwind peitscht über die Ostsee! In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern besteht am Montag Hochwassergefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Sturmböen für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) warnt vor einem Hochwasser von 1,10 Meter über dem mittleren Hochwasser. In Lübeck ist die Trave stellenweise schon über die Ufer getreten. Durch den stürmischen Nordostwind wird das Wasser der Ostsee verstärkt in die Lübecker Bucht gedrückt.