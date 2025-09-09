News des Tages am 09.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.09.25

Heftige Unwetter im Südwesten Deutschlands sorgen für Hochwasser

In den vergangenen Stunden wurde der Südwesten Deutschlands von heftigen Regenfällen heimgesucht. Seit 4 Uhr geht es von Saarbrücken bis Aachen zur Sache, auch westlich von Köln wird es brenzlig. Zahlreiche Keller sowie Straßen wurden überflutet. Einige Menschen müssen aus ihren Häusern raus, teilweise können sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. „Das Ahrtal bekommt keine Hochwasserwelle. Dieses Mal ging der Starkregen mehr nach Norden, also in die Nordeifel und an den Niederrhein. Maximal wird ein Pegel von 1,5 Meter in Altenahr erwartet“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung.

Extreme Regenfälle auch auf Mallorca

Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Balearen-Insel drohen an diesem Dienstag heftige Unwetter. 50 Liter pro Stunde und Quadratmeter Niederschlag sind möglich, über die gesamte Dauer des Wetterumschwungs sollen es mehr als 140 Liter sein. Unter anderem in Inca und Son Ferriol, einem Stadtteil von Palma de Mallorca unweit des Flughafens, wurden Straßenzüge teilweise überflutet. Am Flughafen sorgt das Unwetter für Verspätungen und Ausfällen.

Schauspieler Horst Krause ist tot

Als Polizeihauptmeister im „Polizeiruf 110“ wurde er einem Massenpublikum bekannt – nun ist der Schauspieler Horst Krause im Alter von 83 Jahren gestorben. Sein Schauspiel-Kollege Roman Knižka schrieb am Samstagabend bei Instagram: „Hotte, du warst ein Mensch, wie es ihn nur einmal geben kann. (…). Du hinterlässt in unserer Welt einen schweren Eindruck, mein Freund. Deine Witze waren prätentiös, dein Spiel nicht. Hab viel gelernt durch dich. Ich danke dir ewig. Horst, du wirst fehlen, aber bleibst.“ Roman Knižka sagt in der Bild: „Horst Krause ist verstorben, darüber bin ich sehr traurig. Wir hatten ein enges Verhältnis, er war für mich ein Mentor, der mich von Anfang an bei meiner Karriere begleitete und mich unterstützte. Wir standen uns sehr nah und ich werde Horst vermissen.“