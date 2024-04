News des Tages am 09.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.04.24

Markus Söder: Die Cannabis-Freigabe ist „ein einziger Quatsch!“

Cannabis wurde in Deutschland teilweise legalisiert. Markus Söder hat in der ARD-Talksendung „Maischberger“ die Ampeel-regierung stark kritisiert. „Sorry, das Ganze ist ein einziger Quatsch! Die Ampel soll die Wirtschaft in Schwung bringen, aber nicht das Land ins Koma versetzen!“, erklärte er in der Sendung. Und weiter: „Ich schließe mich da den ganz, ganz vielen Menschen an, die, ob Ärzte, Polizei, Justiz oder Psychologen, dringend davor warnen, jetzt eine Liberalisierung auf den Weg zu bringen, die die weitreichendste überhaupt ist!. […] Ich frage mich, wie Sie überhaupt heute Ihren Kindern erklären wollen, nehmt keine Drogen, wenn jetzt Cannabis kommt! Einige Experten sagen, wir werden in der Schule jetzt einige Schwächen haben.“

Mediziner enttäuscht über Sterbehilfe-Urteil

Er muss ins Gefängnis, weil er Isabell R. beim Sterben half! Der Arzt Christoph Turowski wurde von einem Berliner Gericht zu drei Jahren Haft verurteilt. Die depressive Frau, bei der er auf ihren Wunsch hin Sterbehilfe leistete, habe wegen ihrer Krankheit „keine vollständig rationale Entscheidung“ treffen können, wie RTL berichtet. Der Mediziner will Revision einlegen. „Ich denke, der Wille auf einen Freitod bei psychischem Leiden ist hier nicht genügend berücksichtigt worden“, sagte er nach dem Urteil. „Es wird sich jetzt erst mal kein Arzt mehr bereitfinden, nach diesem Urteil einem Menschen mit einer Depression oder einem anderen psychischen Leiden zu helfen, würdevoll das Leben zu beenden“, glaubt der 74-Jährige.

Brutale Anschläge auf Frauen in New York

Halley Kate beschreibt bei TikTok einen brutale Attacke. Ohne Vorwarnung habe sie ein Mann am hellen Tag einfach so ins Gesicht geschlagen. „Leute, ich war gerade einfach unterwegs und ein Mann kam auf mich zu und schlug mir ins Gesicht“, schildert sie. Nach Bekanntwerden des Falls hätten sich noch weitere Frauen gemeldet, denen Ähnliches passiert ist. Über das Motiv der Attacken kursieren mehrere Theorien im Netz – so könnte es sich um eine Challenge handeln.