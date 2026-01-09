News des Tages am 09.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.01.26

Wintersturm „Elli“: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein

Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover ist bis mindestens Freitagmittag eingestellt. Hannover ist ein Drehkreuz – auch zwischen Berlin und NRW sowie Berlin und Hamburg fahren keine Züge. Die Bahn stellt Aufenthaltszüge in Hannover bereit. Auch der Nahverkehr in Hannover kam weitgehend zum Erliegen. In der Nacht kam es bereits zu zahlreichen Unfällen. In Baden-Württemberg rutschte ein Bus einen Hang hinunter. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus. In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fällt der reguläre Schulbetrieb flächendeckend aus.

Proteste im Iran erreichen neuen Höhepunkt

Im Iran haben in der Nacht zum Freitag die größten Demonstrationen seit Beginn der jüngsten Protestwelle stattgefunden. Einsatzkräfte sollen Tränengas gegen die vermummten Demonstranten eingesetzt haben, wie Augenzeugen berichten. Die Demonstranten fordern offenbar den Sturz der Regierung. Die Proteste dauern seit mittlerweile zwölf Tagen an. Die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage waren der Auslöser für den Aufstand. Laut Medienberichten haben die iranischen Behörden das Internet gesperrt und führte „fast vollständigen landesweiten Internet-Blackout“.

Zalando schließt Standort mit 2700 Mitarbeitern

Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt. 2.700 Mitarbeiter sind davon betroffen. Eine Neuausrichtung des europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers About You 2024 sei der Grund dafür. Zalando-Co-Chef David Schröder signalisierte den Beschäftigten finanzielle Unterstützung. Ziel sei es, dass viele Mitarbeiter innerhalb von Zalando einen anderen Job finden.