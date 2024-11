News des Tages am 08.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.11.24

Nach Ampel-Aus: Dobrindt nennt Kanzler „Klebe-Olaf“

Friedrich Merz rief seine Unions-Fraktion zu einer Sondersitzung zusammen und griff Olaf Scholz als „verantwortungslos“ an. Sein Vize Alexander Dobrindt sieht Olaf Scholz irgendwo zwischen „Koma-Kanzler und Klebe-Olaf“. Vize-Kanzler Robert Habeck wird am Freitag offenbar seine Kanzlerkandidatur bekanntgeben. „Die Selbsterklärung zum Kanzlerkandidaten bei neun Prozent Wählerzustimmung hat ja durchaus einen humorvollen Teil“, spottet Friedrich Merz. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann spottet ebenfalls: „Links-Grüne Ideologen haben eine existenzielle Krise heraufbeschworen.“

Waldbrand in Kalifornien breitet sich aus

In Südkalifornien breitet sich ein Waldbrand rasant aus. Starke Winde und trockene Bedingungen verstärken die Waldbrandgefahr – tausende Menschen mussten in der Region bereits evakuiert werden. Das sogenannte „Mountain Fire“ nahe der Stadt Camarillo hat sich quasi über Nacht auf die doppelte Fläche ausgebreitet. Hunderte Feuerwehrmänner kämpfen gegen die Flammen. Die Flammen hätten inzwischen mindestens 132 Häuser zerstört, weitere wurden beschädigt.

Drei Menschen nach Tod von Liam Payne angeklagt

Der tödliche Sturz des ehemaligen „One Direction“-Sängers Liam Payne von einem Hotelbalkon in Buenos Aires war nach Überzeugung der Ermittler kein Suizid. Im Zusammenhang mit seinem Tod wurden drei Männer angeklagt. Bei einem der Beschuldigten handelt es sich demnach um einen Hotelangestellten. Ihm wird vorgeworfen, den Musiker in einer hilflosen Lage in Stich gelassen zu haben. Die weiteren Männer sollen Liam Payne unter anderem mit Drogen versorgt haben.