News des Tages am 08.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.09.25

SPD-Chefin Bärbel Bas offen für AfD-Verbot

Bärbel Bas wäre für ein AfD-Verbot offen. „Das gibt uns das Grundgesetz vor, das ist auch ein Auftrag. Deshalb sollte man zumindest immer Gespräche führen und dann auch entscheiden, ob man diesen Weg geht. Und deshalb sollte man ein Gesprächsangebot dazu nicht ablehnen“, stellt die SPD-Chefin in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ klar. In der Union stößt ein AfD-Verbot auf Kritik. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt meint: Man müsse die Partei „weg regieren“. In Sachsen-Anhalt kam die AfD laut einer neuen Umfrage kürzlich auf 39 Prozent.

Drei Tote bei Massencrash auf der A3

Insgesamt acht Fahrzeuge krachten auf der A3 ineinander. Der Horrorcrash geschah zwischen dem Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd (Hessen). Zwei Menschen seien vor Ort gestorben, der dritte wenig später im Krankenhaus. Die Trümmerteile verteilten sich auf der kompletten Fahrbahn, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es kaum zu langen Staus in beide Richtungen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf eine halbe Million Euro.

Totale Mondfinsternis: Blutmond erstrahlt am Abendhimmel

An vielen Orten auf der Welt bestaunten die Menschen die totale Mondfinsternis – auch in Deutschland. Wegen der rötlichen Farbe wurde er auch Blutmond genannt. Die beste Sicht bei dieser Mondfinsternis hatten Beobachter in Asien – zum Beispiel in den Städten Dubai, Jerusalem und Bagdad. Aber auch in Europa war das Phänomen am Himmel zu sehen. Bis zur nächsten Monstfinsternis braucht man Geduld: Bei uns in Deutschland ist sie erst wieder am Silvesterabend 2028 zu sehen.