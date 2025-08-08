News des Tages am 08.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.08.25

Frauke Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück

Nach massiver Kritik an ihrer Person zieht Frauke Brosius-Gersdorf die Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück. Sie begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. „Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht-öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist“, schrieb sie in einer Stellungnahme. Es müsse verhindert werden, dass sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitze „und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind.“

Klatsche für Friedrich Merz: Bundesregierung so unbeliebt wie nie

Kaum drei Monate nach Amtsantritt sinkt die Zustimmung für Friedrich Merz und die schwarz-rote Koalition auf einen neuen Tiefpunkt. Laut dem ARD-Deutschlandtrend ist die Bundesregierung so unbeliebt wie noch nie! Demnach sind aktuell nur noch 29 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. 69 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit von Union und SPD. Und auch für Friedrich Merz gibt es eine Klatsche: Nur noch 32 Prozent finden die Arbeit des Bundeskanzlers gut. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union auf 27 Prozent kommen. Die AfD liegt mit 24 Prozent dahinter – gefolgt von SPD (13 Prozent), Grüne (12 Prozent) und Linke (10 Prozent). Sowohl FDP und BSW erreichen weniger als fünf Prozent und würden demnach nicht in den Bundestag einziehen.

Yanin Campos: Beliebte TV-Köchin stirbt mit nur 38 Jahren

Seit ihrer Teilnahme an „MasterChef México“ gehörte Yanin Campos zu den beliebtesten Köchinnen des Landes. Am vergangenen Wochenende war sie jedoch in einen Autounfall verwickelt – und starb zwei Tage später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die TV-Köchin wurde nur 38 Jahre alt. Raúl Campos, der Bruder der Köchin, bestätigt den Tod seiner Schwester in den sozialen Netzwerken: „An Verwandte und Freunde. Wir geben den Tod meiner Schwester Yanin Campos bekannt und bedauern ihn zutiefst. Die Totenwache findet ab heute um 12 Uhr mittags im Bestattungsinstitut Hernández statt. Für alle, die Abschied nehmen und uns begleiten möchten.“