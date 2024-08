News des Tages am 08.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.08.24

Terrorgefahr: Drei Wien-Konzerte von Taylor Swift müssen abgesagt werden

Eigentlich stehen in Wien drei Konzerte von Taylor Swift an. Aufgrund einer Terrorwarnung müssen diese jedoch abgesagt werden. „Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen“, teilten die Veranstalter bei Instagram mit. In den kommenden Tagen erhalten die Fans ihr Geld zurück. Noch vor wenigen Tagen drückte die Sängerin ihre Vorfreude aus: „Ich kann nicht glauben, dass wir nur noch zwei Städte auf der europäischen Etappe der ‚Eras Tour‘ haben. Es ist wirklich wie im Flug vergangen. Wir sehen uns bald, Wien!“

Polizei fahndet: Mann masturbiert mitten in der Stadt

Ein Mann hat in Prag mitten in der Stadt masturbiert und spielte ständig an seinem besten Stück herum. Die Polizei hat dazu Videoaufnahmen veröffentlicht, um den Mann ausfindig zu machen. „Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der vergangenen Freitag in der Marie-Cibulková-Straße in Prag 4 fast eine Stunde lang masturbierte“, sagt Polizeisprecher Richard Hrdina laut der Bild-Zeitung. Weiter heißt es: „Er stand auf dem Bürgersteig, hielt ständig seinen nackten Penis in der rechten Hand und masturbierte, während er in aller Ruhe Kaffee trank und eine Zigarette rauchte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zahlreiche Menschen in der Nähe und wurden Augenzeugen.“

Ist es das vermisste Mädchen (15)? Leiche im Rhein gefunden

Am Sonntagabend wollten sich sechs Personen im Rhein bei Hohentengen (Baden-Württemberg) abkühlen. Die Strömung war jedoch zu stark, keiner der Person konnte schwimmen. Für eine Frau (29) aus dem Iran und eine Jugendliche (15) aus Afghanistan jede Rettung zu spät – sie trieben in der Strömung ab. Im 10 Kilometer weit entfernten Reckingen wurde nun eine Leiche gefunden. Laut der Bild könnte es sich dabei um die vermisste 15-Jährige handeln.