News des Tages am 08.05.25

Die Nachrichten des Tages am 08.05.25

Alexander Dobrindt: Ab sofort Asylstopp und Kontrollen an allen deutschen Grenzen

Der neue Innenminister Alexander Dobrindt kündigt an, den Plan von Kanzler Friedrich Merz zur Migration schnell umzusetzen. Illegale Einreisen soll es seit Mittwoch nicht mehr geben. Alexander Dobrindt kündigte an, dass für die Umsetzung in den nächsten Tagen die Polizeipräsenz an den deutschen Grenzen erhöht werden soll. Er wolle dafür sorgen, „dass die Überforderung geringer wird.“ Der von Angela Merkel ausgesetzte Asyl-Paragraf 18, Absatz 2, wird von Alexander Dobrindt wieder in Kraft gesetzt. „Die Anwendung der Regelung des § 18 Abs. 2 Nr. 1 AsylG führt dazu, dass Schutzsuchende bei der Einreise aus einem sicheren Mitgliedstaat die Einreise verweigert werden kann“, heißt es in einem Brief, welcher der Bild-Zeitung vorliegt. Innerhalb der ersten 24 Stunden ist es die erste Asyl-Entscheidung. Friedrich Merz hatte versprochen, dass es ab dem ersten Tag der neuen Regierung schärfere Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden geben soll.

Papst-Wahl: Kardinäle zum nächsten Wahlgang in der Sixtinischen Kapelle

Streng abgeschottet von der Außenwelt entscheiden 133 Männer in Rot darüber, wer der 267. Pontifex wird. Im ersten Wahlgang wurde noch kein neuer Papst gefunden – schwarzer Rauch ist aufgestiegen. Nun sind die Kardinäle erneut zusammengekommen. Sollte in dieser zweiten Runde ein neuer Papst gewählt werden, steigt weißer Rauch auf. Wird kein neuer Papst gefunden, folgt ein dritter Wahlgang.

Getötete Star-Autorin Alexandra Fröhlich – Polizei verhaftet Sohn (22)!

Die Polizei Hamburg hat im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von Alexandra Fröhlich einen 22 Jahre alten Mann verhaftet. Es handelt sich dabei um den Sohn der Autorin, wie RTL berichtet. Angehörige haben die Autorin vor rund zwei Wochen tot auf einem Hausboot in Hamburg-Moorfleet aufgefunden. Durch die Einwirkung stumpfer Gewalt ist sie zu Tode gekommen. Die Autorin schrieb unter anderem für Frauen- und Wochenzeitschriften wie Petra und Freundin. Auch für den Stern war sie tätig. „Sie war ein lebensbejahender, humorvoller Mensch. Klare Worte, ehrlich und sehr loyal und zuverlässig“, erzählt Ex-Chefredakteurin Sabine Fäth gegenüber RTL.