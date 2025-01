News des Tages am 08.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.01.25

Brände außer Kontrolle: Feuersturm frisst sich in Promi-Siedlung in Los Angeles

An der kalifornischen Pazifikküste bricht plötzlich ein Feuer aus. Der Brand breitet sich rasant aus – und bedroht nun sogar die Promi-Siedlung in Los Angeles. Mehr als 30.000 Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen, die ihre Häuser vernichten. 10.000 Haushalte wurden laut der Polizei evakuiert. Mehr als 160 Hektar brennen bereits – aufgrund starker Winde können keine Hubschrauber eingesetzt werden. „Ich wollte euch nur wissen lassen, dass wir erfolgreich evakuiert werden konnten. Ich weiß im Moment nicht, ob unser Haus noch steht, aber die Häuser in unserer kleinen Straße sind es leider nicht“, schrieb Schauspieler James Woods auf der Plattform X.

Deutsche Touristinnen berichten von Silvester-Übergriffen in Mailand

Für mehrere junge Frauen endete der Silvesterabend in Mailand in einem Albtraum. Auf dem Domplatz in der norditalienischen Stadt wurden sie plötzlich von mehreren Männern umzingelt. Eine Jura-Studentin berichtet gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa: „Sie sprachen alle arabisch, drängten uns, und ich fiel zu Boden. […] Dutzende Hände waren auf mir und sie lachten.“ Die Männer haben ihr auch unter den Rock gegriffen. „Niemand hat uns geholfen. Es war wirklich schockierend“, schildert sie. Und weiter: „Ich habe ihm ins Gesicht geschlagen, aber er sah mich lachend an, er sah mich mit einem Blick an, der sagte: ‚Mach, was du willst, ich mache weiter.‘“

Passagier pinkelt auf schlafenden Fluggast

Am 27. Dezember reist Jerome Gutierrez aus Sheffield (England) von San Francisco (Kalifornien) nach Manila (Philippinen). Doch dann stellt sich plötzlich ein Mann vor ihn, entblößt sich und pinkelt auf ihn. Nicole Cornell schreibt SFGate eine E-Mail, in der sie erzählt, was ihrem Stiefvater Ekelhaftes passiert ist. „Ihm wurde klar, dass er vom Bauch abwärts mit dem Urin des Mannes durchnässt war“, heißt es darin laut RTL. Nicole schreibt, dass die Flugbegleiter gebeten hätten, „sich dem Mann nicht zu nähern, aus Angst, es könnte zu einer Konfrontation kommen und er könnte gewalttätig werden.“ Die Crew soll ihren Stiefvater darum gebeten haben, sich umzuziehen. Dann stellt sie klar: „Ich bin so angewidert und schockiert darüber, wie United Airlines damit umgegangen ist! Das ist eine biologische Gefahr, und das Flugzeug hätte umkehren müssen, um dieses Problem zu beheben.“