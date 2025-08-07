News des Tages am 07.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.08.25

Reporter-Legende Ulli Potofski (73) tot

Der beliebte Sportjournalist Ulrich „Ulli“ Potofski (73) ist tot. Am Sonntag sei er nach schwerer Krankheit verstorben. Seit 2006 berichtete Potofski für Sky (ehemals Premiere) von der Bundesliga und dem DFB-Pokal. Seine Laufbahn begann jedoch in den 80er Jahren bei RTL. Vor vier Wochen postete er bei Instagram noch einen Schnappschuss mit seiner Lebensgefährtin und schrieb dazu: „In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht!!!“ Zwei Tage vor seinem Tod moderierte er noch seinen Podcast „Herz, Seele, Ball“. Darin sagte er: „Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt. Und Herz, Seele, Ball macht weiter. Unbeirrt.“

Übernahmeavancen aus Italien: ProSiebenSat.1-Spitze für Annahme von MFE-Angebot

Die ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt den Aktionären, das nachgebesserte Übernahmeangebot des italienischen Berlusconi-Konzerns MFE anzunehmen. Im Mai hatte die Konzernspitze noch Vorbehalte gehabt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zeigte sich zuvor besorgt und lud Sohn Pier Silvio Berlusconi zum Gespräch ins Kanzleramt ein. „Meine Besorgnis kreist um die Frage, ob die journalistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch nach einem Eigentümerwechsel gewahrt bleibt“, erklärte er in einem Interview mit dem Spiegel. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehkonzern in Deutschland.

Daniel Küblböck: ARD-Doku enthüllt letzte Sprachnachricht vor seinem Tod

Im Rahmen einer neuen ARD-Doku anlässlich des 40. Geburtstags von Daniel Küblböck wird auch die letzte Sprachnachricht vor seinem Tod enthüllt. Vor seinem Sprung von einem Kreuzfahrtschiff versendete er die Sprachnachricht an seinen Ex-Freund Manuel: „Hallo Manni, ich bin’s, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich … ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück … alles klar, mach’s gut, ciao.“ Nur wenige Stunden später tauchen Aufnahmen von einer Überwachungskamera auf, welche zeigen, dass eine Person von dem Schiff springt – es handelt sich dabei offenbar um Daniel Küblböck. Die Doku „Küblböck-Story – eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar.