News des Tages am 07.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.07.25

An der Grenze zu Deutschland: Polen beginnt mit Kontrollen

Polen hat mit Kontrollen an der Grenze zu Deutschland begonnen. Diese sollen sich offiziell gegen Schleuser richten. Die Kontrollen richten sich gegen „diejenigen, die an der illegalen Schleusung von Migranten über die Grenze beteiligt sind. Normale Reisende haben nichts zu befürchten“, lässt Polens Innenminister Tomasz Siemoniak verlauten. Im Fokus der Kontrollen stehen vor allem Busse, Kleinbusse und Pkw mit vielen Insassen. Bis zum 5. August sollen die Kontrollen anhalten. Auch an 13 Grenzübergängen zu Litauen wird kontrolliert.

Tourist nach Selfies mit Bären zerfleischt

Ein italienischer Urlauber ist in den Karpaten von einem Braunbären angegriffen und getötet worden, als er die Tiere füttern wollte. „Er stieg von seinem Motorrad ab und bot dem Bären Futter an“, erklärte Armand Chiriloiu von der Forstbehörde im rumänischen Fernsehen. „Auf dem Mobiltelefon wurden auch einige Fotos vor dem Angriff gefunden. Mit dem Bären, der näher und näher kam. Es sind Nahaufnahmen“, heißt es weiter. Ein Autofahrer wählte den Notruf. Als die Rettungskräfte jedoch eintrafen, war der Urlauber bereits tot.

Sozialbetrug im TV: Gab es bereits Sanktionen gegen „Hartz und herzlich“-Protagonisten?

Im TV geben einige Protagonisten in den TV-Sendungen „Hartz und herzlich“ und „Armes Deutschland“ offen zu, den Staat zu hintergehen und das Jobcenter auszutricksen. Gab es bereits Sanktionen gegen Protagonisten? „Eine Berichtspflicht seitens der JC an die Zentrale gibt es bei den von Ihnen genannten Fällen nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die JC – wenn ihnen selbst oder durch Dritte solche Sachverhalte bekannt werden – nachgehen und nachweisbare Pflichtverstöße mit Leistungsminderungen sodann geahndet werden. Denn die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II hat für die BA eine hohe Priorität. Mit Anstrengungen, Leistungsbetrug aufzudecken und zu ahnden, wird die BA ihrer Verantwortung gerecht, die Solidargemeinschaft zu schützen und das Vertrauen in den Sozialstaat zu stärken“, sagte die Bundesagentur für Arbeit im exklusiven Interview mit KUKKSI.