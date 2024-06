News des Tages am 07.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.06.24

Ampel beschließt Kiffer-Grenze für Autofahrer

Die Ampel-Regierung hat einen Grenzwert für Cannabis-Konsum im Straßenverkehr beschlossen. Bei Alkohol gilt hinter dem Steuer die 0,5-Promille-Grenze. Die Grenze für Kiffen am Steuer soll bei 3,5 Nanogramm liegen. „Der neue Grenzwert der Ampel setzt ein fatales Signal. Besonders der Vergleich zu Alkohol ist gefährlich, weil die Wirkung und der Abbau im Körper völlig unterschiedlich ist“, sagt CDU-Verkehrsexperte Florian Müller in der Bild-Zeitung. „Der Beschluss des Kiffer-Grenzwertes durch die Ampel ist ein schwarzer Tag für die Verkehrssicherheit“, so der Politiker weiter.

Olaf Scholz will Straftäter nach Syrien und Afghanistan abschieben

Olaf Scholz will die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. „Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen”, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. „Die Botschaft ist klar: Wer unseren Schutz ausnutzt, wie der Täter von Mannheim, der hat diesen Schutz verwirkt – da gibt es null Toleranz. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren“, so der Politiker. Seit der Machtübernahme durch die radikal-islamistischen Taliban in Kabul im August 2021 schickt Deutschland niemanden mehr nach Afghanistan zurück.

Warnung von Putin! Deutsche Waffen dürften nicht gegen Ziele in Russland eingesetzt werden

Ukrainische Truppen sollten keine deutschen Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium einsetzen, warnt jetzt der russische Präsident Wladimir Putin. „Wenn sie jetzt Raketen einsetzen, um Einrichtungen auf russischem Territorium anzugreifen, wird das die russisch-deutschen Beziehungen völlig zunichte machen“, sagt Putin. „Wir denken darüber nach, dass falls jemand es für möglich hält, Waffen in die Kampfzone zu liefern, um Angriffe auf unser Gebiet durchzuführen (…), warum wir dann nicht das Recht haben sollten, solche Waffen in Weltregionen aufzustellen, wo Angriffe auf sensible Objekte derjenigen Länder ausgeführt werden, die das in Bezug auf Russland tun? Das heißt, dass die Antwort asymmetrisch sein kann. Wir denken darüber nach“, heißt es weiter.