News des Tages am 07.04.25

Die Nachrichten des Tages am 07.04.25

US-Zollpolitik: Donald Trump stellt Bedingungen für Verhandlungen

Mehr als 50 Länder wollen laut US-Regierung über das radikale Zollpaket verhandeln. Präsident Trump signalisiert Gesprächsbereitschaft – jedoch stellt er Bedingungen für Verhandlungen. „Ich möchte das Defizitproblem lösen, das wir mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern haben“, sagte Donald Trump. Weiter heißt es in dem Statement: „Wenn sie darüber reden wollen, bin ich offen für Gespräche.“ Mit Blick auf China sagte der US-Präsident: „Hunderte von Milliarden Dollar gehen jedes Jahr mit China verloren. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, werde ich keinen Deal machen.“

CDU-Politiker Thorsten Frei zum AfD-Hoch: „Diese Umfragen sind bitter für uns“

Laut Umfragen erreichen die Union und AfD mittlerweile Gleichstand. „Diese Meinungsumfragen sind bitter für uns. Das ist überhaupt gar keine Frage“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, in der ARD. „Ich bin aber davon überzeugt, dass man dem nur mit guter praktischer Politik begegnen kann“, so der Politiker. Deshalb müsse schnell ein Koalitionsvertrag her. Weiter meint Thorsten Frei: „Und dann werden wir das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Denn eines ist doch vollkommen klar: In der Demokratie kann man nicht Politik machen, ohne das Vertrauen der Menschen zu haben.“

Wegen Bedrohungslage: Mehrere Schulen in Duisburg bleiben geschlossen

In Duisburg findet heute an vielen Schulen kein regulärer Unterricht statt. Denn es gebe laut der Polizei eine Bedrohungslage. Bereits am Freitag hatte die Gesamtschule Duisburg-Mitte eine rechtsradikale Drohmail erhalten. Am Sonntag erhielt die Schule eine weitere Mail mit einer Auflistung weiterer Schulen. Die Behörden werden heute an den Schulen präsent sein. „Die Duisburger Polizei wird heute unmittelbar an den Schulen Aufklärungs- und Präsenzmaßnahmen durchführen“ sagte Polizei Pressesprecherin Julia Tekok laut Medienberichten.