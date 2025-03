News des Tages am 07.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.03.25

Am Montag geht nichts mehr: Warnstreiks an 11 deutschen Flughäfen!

Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks aus. Beschäftigte werden am Montag an 11 deutschen Flughäfen ihre Arbeit niederlegen. „Zweitägige Streiks, die deutsche Metropolregionen vom internationalen Luftverkehr abschneiden, haben längst nichts mehr mit Warnstreiks zu tun“, lassen Lufthansa und der Flughafenverband ADV verlauten. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber von Bund und Kommunen in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Mitte Februar kein Angebot vorgelegt hätten. Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Berlin, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg und Leipzig-Halle.

Erste Abgeordnete will gegen Schulden-Deal klagen

Das Mega-Schulden-Paket von CDU/CSU und SPD soll im Eiltempo vom alten Bundestag beschlossen werden. Doch nun will eine Abgeordnete dagegen klagen – damit steht der Deal auf der Kippe. „Die geplanten Sondersitzungen (…) zur Änderung des Grundgesetzes halte ich für einen unfassbaren Betrug am Wähler“, sagt Joana Cotar in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Merz hatte den Menschen im Wahlkampf etwas anderes versprochen. Nun bricht er seine Versprechen, noch bevor er zum Kanzler gewählt wurde.“ Es sei zudem „nicht vermittelbar“, warum „völlig ohne Not das alte Parlament noch einmal antreten soll“. Denn schließlich stehe der neue Bundestag in den Startlöchern.

Deutscher auf Mallorca ins Koma geprügelt

Nach der Weihnachtsfeier seiner Firma auf Mallorca wollte der deutsche Manager Ronald B. nach Hause – dort kam er jedoch nie an. Von zwei Jugendliche wurde er brutal überfallen und verprügelt – seitdem liegt er im Wachkoma in einem Krankenhaus. Täglich besuchen Gerda (80) und Manfred B. (79) ihren Sohn im Krankenhaus auf Mallorca. „Wenn er unsere Stimme hört, dann lächelt er“, sagt der Vater in der Bild-Zeitung. „Stundenlang versuchen wir, durch Berührung und Reden ihm viel Nähe zu geben. Wenn wir sagen, ‘Ronald, mach die Augen auf’, öffnet er sie. Aber ob er uns sieht, wissen wir nicht“, so die Mutter. Ronald B. hatte ein schweres Schädeltrauma mit Hirnödem erlitten. Die mutmaßlichen Täter wurden wegen Raubüberfalls mit versuchtem Mord angeklagt.