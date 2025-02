News des Tages am 07.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.02.25

Grenzschließungen wird es mit der SPD nicht geben!

Die SPD weist die zentrale Forderung von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) in der Asyl-Politik scharf zurück. Mit den Sozialdemokraten werde es keine Schließung der Grenzen geben. „Es gibt eine rote Linie, über die gehen wir nicht rüber. Und das ist die Frage des Grundgesetzes, der europäischen Verträge und des Völkerrechts. Wir können nichts machen, was am Ende dazu führt, dass Deutschland faktisch die Grenzen zumacht“, sagt SPD-Chef Lars Klingbeil im Interview mit der Bild-Zeitung. Weiter lässt er verlauten: „Wir brauchen ein starkes Europa auch als Antwort auf Donald Trump. Und dann zu sagen: Wir machen jetzt die Grenzen zu und sorgen dafür, dass die europäische Einigkeit hier aufs Spiel gesetzt wird, das ist mit der Sozialdemokratie nicht zu machen.“

Friedrich Merz warnt vor Stimmen für FDP: „Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP“

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat dazu aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht für die FDP zu stimmen. „Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP und vier Prozent zu wenig für die Union“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die FDP-Führung reagierte prompt: Parteichef Christian Lindner warf Merz vor, er flirte „ja schon wieder mit den Grünen“. Der designierte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann sagte: „Wer sicher sein möchte, dass Friedrich Merz nicht wieder Robert Habeck zum Wirtschaftsminister macht, kann jetzt nur noch FDP wählen.“

Flugzeug verschwindet mitten im Flug über Alaska

Über Alaska ist ein Flieger der Bering Air mitten im Flug vom Radar verschwunden. Laut Medienberichten waren zehn Menschen an Bord. Die freiwillige Feuerwehr in Nome teilte mit: „Wir führen von Nome und White Mountain aus eine aktive Bodensuche durch.“ Die Einsatzkräfte erklärten: „Wir bitten die Öffentlichkeit, an die Vermissten zu denken, aber aufgrund des Wetters und der Sicherheitsbedenken bitte keine individuellen Suchtrupps zu bilden.“