News des Tages am 06.10.25

Die Nachrichten des Tages am 06.10.25

Friedrich Merz zu den Drohnenvorfällen: „Eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit“

Bislang ist unklar, wer für die Drohnenvorfälle der vergangenen Tage verantwortlich ist. Friedrich Merz vermutet jedoch, dass Russland hinter den Drohnenflügen stecken könnte. Die Drohnenvorfälle seien eine „ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit“, erklärte der Bundeskanzler in der ARD-Sendung „Caren Miosga“. „Unsere Vermutung ist, dass Russland hinter den meisten dieser Drohnen-Flüge steckt“, so Friedrich Merz weiter. Der Flughafen München war wegen Drohnenalarms wiederholt gesperrt worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine schnelle Regelung für die Drohnenbekämpfung: „Es ist sinnvoll und wichtig, dass wir die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen für das Abfangen und die Abwehr von Drohnen massiv verstärken.“

Kommt eine Rückkehr der Wehrpflicht?

Mit deutlichen Worten fordert Bundeskanzler Friedrich Merz eine Rückkehr der Wehrpflicht. Die Union macht deutlich, dass eine Freiwilligkeit nicht mehr ausreicht. Denn es fehlen der Bundeswehr zehntausende Soldaten. Der Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) setzt jedoch auf Freiwilligkeit – so will man mehr junge Soldaten gewinnen. Kanzler Merz sagte in der ARD-Sendung „Caren Miosga“: „Ich bin dafür, dass wir das machen, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich vorläufig freiwillig. Aber ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben.“

Wegen Schneesturm: Fast 1000 Bergsteiger am Mount Everest eingeschlossen

Fast 1000 Bergsteiger sind wegen eines Schneesturms am Mount Everest eingeschlossen. Zelte wurden vom Schnee vollständig verschüttet oder sogar zerstört, wie chinesische Staatsmedien berichten. Seit Sonntag läuft ein großer Rettungseinsatz – dieser gestaltet sich aufgrund der hohen Schneemassen jedoch nicht einfach. Der Schneesturm setzte am Freitagabend ein. Das Mount-Everest-Gebiet am Samstagabend wurde für alle Besucher gesperrt. Auch das Nachbarland Nepal ist betroffen: Dort kamen seit Freitag mindestens 47 Menschen ums Leben.