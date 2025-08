News des Tages am 06.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.08.25

Auswärtiges Amt: Staatsministerin gegen Aufnahme von Kindern aus Gaza

Das Auswärtige Amt hat kritisch auf den Vorschlag mehrerer deutscher Städte reagiert, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen oder Israel aufzunehmen. „Diese Idee ist nett für den Wahlkampf oder um damit punkten zu wollen, den Menschen selbst hilft sie aber nicht“, sagte Staatsministerin Serap Güler (CDU) dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die Politikerin fügt hinzu: „Viel wichtiger und hilfreicher ist es, Länder in der Region zur Aufnahme zu motivieren.“ Und weiter: „Diesen Menschen kann am schnellsten und besten direkt in der Region geholfen werden und nicht, indem man sie für den Wahlkampf instrumentalisiert und ihnen diese lange Reise zumutet.“

Urlaubsregionen betroffen: Brände wüten in Südspanien und Frankreich

In der Nähe des spanischen Urlaubsortes Tarifa breitet sich ein Waldbrand aus. Mehrere Hotels mussten evakuiert werden. Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, musste innerhalb einer „Rekordzeit eine große Anzahl an Menschen“ in Sicherheit gebracht werden. Auch Frankreich hat mit Waldbränden zu kämpfen. Bereits 11.000 Hektar Land sind dort verbrannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte auf der Plattform X, dass „alle Mittel der Nation“ mobilisiert werden.

Kelley Mack war schwer krank: „The Walking Dead“-Star stirbt mit 33 Jahren

Kelley Mack wurde vor allem durch die Serie „The Walking Dead“ bekannt. Im Alter von 33 Jahren ist die Schauspielerin verstorben. Der Serien-Star litt an einer aggressiven Form von Krebs und hat den Kampf gegen die Krankheit verloren. „Mit unauslöschlicher Traurigkeit teilen wir mit, dass unsere geliebte Kelley gestorben ist. Ein helles, leidenschaftliches Licht hat sich auf die andere Seite begeben, wo wir alle eines Tages hingehen werden“, teilte ihre Familie in einem Statement auf Instagram mit. Neben „The Walkding Dead“ war Kelley Mack unter anderem in „Chicago Med“, in der Erfolgsserie „9-1-1“ sowie in Kinofilmen wie „Broadcast Signal Intrusion“ und „Delicate Arch“ zu sehen.