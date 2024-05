News des Tages am 06.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.05.24

Israel beginnt mit Evakuierung von Rafah

Beginnt Israel jetzt den Militäreinsatz in Rafah? Die Armee hat mit der Evakuierung von Teilen der Stadt begonnen. Das Militär rief die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Die Evakuierung könnte wohl mehrere Wochen dauern. Rund 100.000 Menschen sind betroffen. Israel kündigte seit Monaten eine Bodenoffensive in Rafah an, um dort verbliebene Strukturen der militant-islamistischen Hamas zu zerschlagen. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant warnte vor einem Großeinsatz in Rafah in „sehr naher Zukunft“.

Nach Überfall auf SPD-Politiker: Michael Kretschmer fordert härtere Strafen für Gewalttäter

SPD-Politiker Matthias Ecke war am Freitagabend bei einer Plakatklebeaktion in Dresden von vier Menschen krankenhausreif geschlagen worden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verurteilt die Angriffe aufs Schärfste. „Das ist ein Phänomen, das sich in ganz Deutschland ausbreitet und dem wir ein Stoppzeichen entgegensetzen müssen. Denn wenn man nicht mehr für seine Meinung streiten kann, wenn man nicht mehr einen fairen Wahlkampf machen kann, dann ist das keine faire Demokratie mehr“, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Talkshow Caren Miosga. Die AfD habe Politikern von SPD und Grünen vorgeworfen, dass sie mit ihrer Politik das Volk gegen sich aufgebracht hätten. „Daran sieht man: Das sind Feinde der Demokratie. Wir müssen alle als Bevölkerung dem etwas entgegensetzen. Es ist fünf vor zwölf, aber wir haben es immer noch in der Hand, die Dinge zu verändern“, sagt Michael Kretschmer.

Tote Frau (19) in Kofferraum entdeckt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Im Fall der in einem Kofferraum entdeckten Toten in Regensburg (Bayern) hat die Polizei einen 55-Jährigen festgenommen. Laut der Polizei stehe er in Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben. Passanten hatten am Wochenende gemeldet, dass ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe in einer Tiefgarage eines Baumarktes stehe. Die Polizei entdeckte daraufhin die Leiche im Kofferraum. Laut der Mediengruppe Bayern soll es sich bei dem Festgenommenen um eine Person aus dem privaten, nicht aber dem familiären Umfeld der 19-Jährigen handeln. Die Hintergründe für die Tat sind unbekannt.