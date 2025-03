News des Tages am 06.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.03.25

Donald Trump führt Geheim-Gespräche mit Selenskyj-Gegnern

Das US-Portal Politico berichtet, dass vier ranghohe Beauftragte von US-Präsident Donald Trump „geheime Gespräche mit einigen der wichtigsten politischen Gegner“ von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj geführt haben. Bei den Gesprächen soll es um die Möglichkeit einer raschen Präsidentschaftswahl in der Ukraine gegangen sein. Trumps Berater sind laut dem Medienbericht „überzeugt, dass Selenskyj jede Wahl verlieren würde, da die Kriegsmüdigkeit wächst und die öffentliche Frustration über die grassierende Korruption zunimmt.“

Heute Warnstreik in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft am heutigen Donnerstag zu Warnstreiks in Gesundheitseinrichtungen von Bund und Kommunen auf. Verdi geht davon aus, dass sich Beschäftigte aus bundesweit mehr als 200 Gesundheitseinrichtungen an dem Warnstreiktag beteiligen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat.

„Pflaster-Verarsche!“: Verbraucherzentrale warnt vor „Ozempic der Natur“

Abnehmspritzen wie Ozempic sind aktuell total im Trend. Diese sind jedoch gar nicht so billig und kosten bis zu 400 Euro. Und genau hier setzen die GLP-1-Pflaster an. „Mal wieder so eine Pflaster-Verarsche!“, meint die Verbraucherzentrale (VZ) und findet für die Abnehmpflaster, die sogenannten GLP-1-Patches, klare Worte. „Angeblich wirken die Pflaster wie verschreibungspflichtige Abnehmspritzen“, so die VZ in dem Post. Und weiter: „Sie sollen das Sättigungsgefühl fördern.“ Mehrere Studien sollen die Wirksamkeit der Pflaster belegt haben – das sei laut der VZ jedoch totaler Blödsinn. „Eine Studie ist ein Selbstversuch mit Berberin. Qualitätskriterien? Fehlanzeige!“, heißt es in einem Post.