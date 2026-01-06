News des Tages am 06.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.01.26

Kellner der Todes-Bar warnte damals schon vor Brandgefahr

Nur wenige Tage nach dem Inferno mit 40 Toten und 116 Verletzten ist ein brisantes Video aus der Silvesternacht 2019/2020 aufgetaucht. Offenbar war die Brandgefahr in der Bar schon länger bekannt. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Kellner die Gäste warnt, welche gerade Flaschen mit Wunderkerzen zum Anstoßen bestellt haben. Seine Worte: „Faites gaffe à la mousse!“ („Passt auf den Schaumstoff auf!“). Die Aufnahmen liegen dem Schweizer Sender „RTS“ vor. Dieser Schaumstoff, welcher leicht brennbar ist, steht derzeit auch im Fokus der Ermittlungen.

Berliner Stromausfall: Jetzt hilft die Bundeswehr!

Berlin kämpft weiterhin mit dem massiven Stromausfall. Um die Versorgung der Betroffenen zu sichern, setzt der Senat nun auch auf Soldaten. Noch am Abend begann ihr Einsatz zur Betankung von Notstromaggregaten, vornehmlich zur Versorgung von Pflegeeinrichtungen. Zunächst waren 45.000 Haushalte ohne Strom und Heizung. Derzeit sind noch rund 27.200 Haushalte betroffen – und das bei eisigen Temperaturen. Das Land Berlin hat unterdessen angekündigt, die Hotelkosten von Betroffenen zu übernehmen. Seit Tagen arbeiten Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen rund um die Uhr.

Winterwetter hat Europa im Griff

Das Winterwetter hat in Teilen Europas zu erheblichen Behinderungen geführt. Im Großraum Paris verursachte das Winterwetter mehr als 1.000 Kilometer Stau. Der Winter sorgte auch für Beeinträchtigungen im Flugverkehr: Die Verbindungen an den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly mussten reduziert werden. In den Niederlanden ​legte der Wintereinbruch den Flug- und Zugverkehr ebenfalls teilweise lahm. Am ‍Amsterdamer Flughafen ‌Schiphol strich die Airline KLM mindestens 300 Flüge. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt hierzulande weiter vor Schnee und Glätte.