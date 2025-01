News des Tages am 06.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.01.25

Sechstes Opfer nach Magdeburg-Anschlag

Zweieinhalb Wochen nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt verliert eine sechste Person ihr Leben. Eine 52-jährige Frau starb an den Folgen ihrer Verletzungen im Krankenhaus. Kurz vor Weihnachten rast der 50-jährige Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Insgesamt sechs Menschen sterben, um die 300 Personen werden verletzt. Der Mann aus Saudi-Arabien sitzt in Untersuchungshaft.

Rund 1,4 Millionen Menschen unterzeichnen Petition für Böllerverbot

Nachdem es zum Jahreswechsel erneut heftig knallt, ruft die Berliner Polizeigewerkschaft eine Petition ins Leben. Die Forderung: Ein bundesweites Böllerverbot! In der Silvesternacht sorgen illegale Feuerwerkskörper neben lauten und bunten Explosionen auch für schwere Schäden, Verletzte und sogar Tote. „An einem bundesweiten Böllerverbot führt kein Weg mehr vorbei“, schreibt die Gewerkschaft. Weiter heißt es darin: „Was wir vergangenes Silvester erlebten, übersteigt jeden Rahmen.“ Ein Böllerverbot könne zwar nicht das Problem der Gewalt gegen die Polizei lösen. „Aber es ist ein wichtiger, erster Schritt für mehr Sicherheit für uns Einsatzkräfte in der Silvesternacht“, so die Gewerkschaft.

Schwangere Lehrerin (33) stürzt bei Wanderung in den Tod

Clara war im sechsten Monat schwanger, verbrachte zusammen mit ihrem Partner Elliott ein paar Tage auf der griechischen Insel Kreta. Es sollte der letzte Urlaub sein, bevor ihr Kind auf die Welt kommt. Doch am 23. Dezember passierte dann das große Unglück. Die Lehrerin verlor laut der Bild-Zeitung das Gleichgewicht und fiel 50 Meter tief in eine Schlucht. Clara kam zunächst in ein Krankenhaus, für ihr ungeborenes Kind kam jede Hilfe zu spät. Einige Tage später der nächste Schicksalsschlag: Clara wurde für hirntot erklärt. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden beendet. „Clara liebte es, anderen zu helfen und sie zu unterrichten. Natürlich ist sie Organspenderin, und wir freuen uns, dass ihr Herz, ihre Leber und ihre Bauchspeicheldrüse bereits zur Spende angenommen wurden“, schreibt ihre Familie auf der Online-Plattform CaringBridge.