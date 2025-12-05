News des Tages am 05.12.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.12.25

Studie der Bertelsmann-Stiftung: Hälfte der Bürgergeld-Empfänger sucht keinen Job

Das Bürgergeld soll Menschen aus einer schwierigen finanziellen Lage helfen. Doch laut einer Studie einer Bertelsmann-Stiftung haben rund die Hälfte der Bürgergeld-Empfänger im vergangenen Monat gar keinen Job gesucht. Das gaben rund 57 Prozent der Befragten an. Die meisten davon verwiesen auf gesundheitliche Probleme. „Wenn chronische oder psychische Krankheiten keine realistische Chance auf eine Integration in den Arbeitsmarkt bieten, dann sollte ein Wechsel aus der Grundsicherung in ein besser passendes Unterstützungssystem wie die Sozialhilfe oder die Erwerbsminderungsrente geprüft werden“, erklärte deren Experte Tobias Ortmann. Der Paritätische Gesamtverband kritisierte die öffentliche Darstellung der Ergebnisse. Die Aussage, die Hälfte suche keinen Job, sei irreführend.

Ex-Sprecherin der Grünen Jugend: Neuer Job für Jette Nietzard

Rund fünf Wochen nach ihrem Abschied von der Grünen Jugend arbeitet Jette Nietzard nun offenbar im Bundestag, wie der „Tagesspiegel“ berichtet. Sie habe im Büro der Grünen-Abgeordneten Lena Gumnior angefangen, heißt es demnach. Schon damals in einem „Zeit“-Interview sprach sie über eine berufliche Neuorientierung: „Ich überlege noch, was zu mir passt, was ich gerne machen würde. Ich könnte wieder Sozialarbeiterin werden. Ich kann mir vorstellen, im politischen Betrieb zu bleiben, aber bin noch nicht sicher, wie.“

Plan vom Linken-Chef: Runter mit den Glühwein-Preisen!

Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt kostet meist zwischen vier und fünf Euro. Zu viel, sagt die Linke – und fordert: Glühwein muss wieder weniger als 3,50 Euro kosten. „Der Punschpreis nähert sich dem Dönerpreis an. Der Ausflug zum Weihnachtsmarkt wird besonders für Familien unbezahlbar“, sagt Linken-Chef Jan van Aken in der „Bild“-Zeitung. Und er hat auch schon eine Idee: „Alle Stände, die Glühwein für unter 3,50 Euro und Kinder-Punsch für unter 2,50 Euro verkaufen, bekommen von den Kommunen die Standgebühren halbiert.“ Zwar würde ein Glühwein für 3,50 Euro weniger Umsatz machen – jedoch würde das von der Halbierung der Standmiete wieder aufgefangen.