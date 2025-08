News des Tages am 05.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.08.25

Neue Umfrage: AfD setzt Union unter Druck!

Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung hält die AfD ihre 25 Prozent wie bei der vergangenen Umfrage. Die Union liegt bei 27,5 Prozent. Der Abstand zwischen AfD und der Union liege demnach bei nur noch 2,5 Prozent. Die SPD kommt auf 14,5 Prozent, die Grünen liegen bei 10,5 Prozent. Die Linke kommt dagegen mit 9,5 Prozent auf einen einstelligen Wert. Unverändert liegt das BSW bei 4,5 Prozent und die FDP würde mit 3 Prozent ebenfalls den Einzug in den Bundestag nicht schaffen. „Die Union liegt zweieinhalb Punkte vor der AfD, die AfD zwei Punkte vor der CDU alleine. Union und AfD kämen auch bei Neuwahlen auf eine Mehrheit. Schwarz-Blau ist beliebter als alle anderen derzeit möglichen Koalitionsoptionen bzw. Minderheitsregierungen von Rot-Rot-Grün oder CDU/CSU“, sagt INSA-Chef Hermann Binkert in der Bild.

CSU-Chef Markus Söder will Bürgergeld für Ukrainer streichen

CSU-Markus Chef will das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukrainer streichen. Statt Bürgergeld sollten alle Geflüchteten aus der Ukraine die geringeren Asylbewerberleistungen erhalten. „Es gibt kein Land der Welt, das beim Bürgergeld so verfährt wie Deutschland“, sagte der Politiker im ZDF-Sommerinterview. Jedoch gibt es massive Kritik an dem Vorschlag von Markus Söder. „Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen“, erklärte Vizekanzler Lars Klingbeil am Rande seines Antrittsbesuchs bei US-Finanzminister Scott Bessent.

Ballermann-Tourist (19) stürzt betrunken aus drittem Stock in die Tiefe

Ein Ballermann-Tourist ist auf Mallorca aus dem dritten Stock eines Hotels gefallen. Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Wochenende im Hotel Pabisa Sofía an der Playa de Palma, wie das Mallorca Magazin schreibt. Der Urlauber soll versucht haben, sich im dritten Stock von einem Fenster zum anderen zu hangeln. Mehrere Passanten beobachten das Unglück und riefen den Rettungsdienst. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus – in Lebensgefahr schwebt er nicht. Beim sogenannten Balconing kommt es auf Mallorca immer wieder zu schweren Unfällen.