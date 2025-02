News des Tages am 05.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.02.25

Union und Friedrich Merz nach Asyl-Debatte im Sinkflug

Die Union scheiterte letzte Woche im Bundestag mit ihrem Asylgesetz – und seitdem rennen die Wähler davon. Gleich zwei Prozent geht es in der repräsentativen Forsa-Umfrage (28. Januar bis 3. Februar) für die Union runter und würde demnach nur noch auf 28 Prozent kommen, wie RTL berichtet. Vor der AfD (20 Prozent) bleibt die Partei dennoch auf dem ersten Platz. Die SPD kommt auf 16 Prozent, danach folgen die Grünen mit 15 Prozent. Mit 5 Prozent wären die Linken wieder im Bundestag vertreten, die FDP und das BSW mit jeweils 4 Prozent jedoch nicht.

Donald Trump will Gazastreifen unter US-Kontrolle bringen

US-Präsident Trump hat bei einem Treffen mit Israels Premier Netanjahu angekündigt, sein Land werde „die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen“. Die USA würden unter anderem „für die Entfernung aller gefährlichen nicht explodierten Bomben und anderer Waffen in diesem Gebiet verantwortlich sein“, erklärte Donald Trump auf einer Pressekonferenz. Unter ihnen könnte die Region zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ werden. Auf die Frage eines Reporters, wie viele Palästinenser den Gazasteifen verlassen sollen, antwortete der US-Präsident: „Alle! Ich denke, wir reden über wahrscheinlich 1,7 Millionen, vielleicht 1,8 Millionen Menschen. Ich denke, sie werden in Gebiete umgesiedelt, wo sie ein schönes Leben führen können und sich nicht jeden Tag Sorgen machen müssen, getötet zu werden.“

Vater findet Ehefrau und zwei Söhne tot im Wohnhaus

Tragödie im Schwarzwald: Ein Vater hat seine Ehefrau sowie seine zwei Söhne tot aufgefunden. Laut der Polizei haben alle Opfer mehrere Stichverletzungen aufgewiesen. Die Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot in dem Wohnhaus in Villingen-Schwenningen vor Ort. Ein Messer wurde sichergestellt, „bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte“, erklärte die Polizei laut der Bild-Zeitung. „Es werden Todesermittlungen durchgeführt“, heißt es weiter.