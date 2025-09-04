News des Tages am 04.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.09.25

Seilbahn-Unglück: Deutscher Vater unter den Opfern von Lissabon

Unter den Opfern des schweren Bahn-Unglücks in Lissabon ist laut portugiesischen Medienberichten auch ein deutscher Familienvater. Die Mutter des Kindes überlebte schwer verletzt und befindet sich in kritischem Zustand. Vom Auswärtigen Amt gab es bislang keine Bestätigung dieser Nachricht. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern des tragischen Standseilbahnunglücks in Lissabon. Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung. Wir stehen mit den portugiesischen Behörden in Kontakt, um Unterstützung zu leisten“, heißt es auf der Plattform X.

AfD kommt auf 39 Prozent: Umfragebeben in Sachsen-Anhalt

Ein Jahr vor der Landtagswahl liegt die AfD in Sachsen-Anhalt plötzlich weit vor allen anderen Parteien. Laut einer neuen Umfrage kommt die Partei auf 39 Prozent, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag von Magdeburger Volksstimme, Mitteldeutsche Zeitung und Mitteldeutschem Rundfunk hervorgeht. Die CDU kommt nur auf 27 Prozent, mit 13 Prozent kommt die Linke auf den dritten Platz. Die SPD liegt bei 7 Prozent und das BSW würde mit 6 Prozent in den Landtag einziehen. Mit drei Prozent wären die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten. Auf ein ähnlich schwaches Ergebnis kommt auch die FDP.

Max Herre sagt alle Konzerte ab

Schlechte Nachrichten für Fans von Max Herre! Aus gesundheitlichen Gründen muss der Sänger alle Konzerte absagen. „Wir müssen schweren Herzens alle geplanten Max&Joy-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen. […] Leider lässt meine gesundheitliche Situation nicht zu, dass ich gemeinsam mit Joy und unserer wunderbaren Band für euch auf der Bühne stehe“, so der Musiker bei Instagram. In dem Statement heißt es weiter: „Mein Arzt hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Verfassung eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.“