News des Tages am 04.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.04.25

Ekel-Vorwürfe! Jetzt beraten die Kaufland-Chefs

Ein Reporter-Team von RTL hat bei Recherchen für die Sendung „Team Wallraff“ in 48 von 50 überprüften Kaufland-Filialen teils erhebliche Hygienemängel festgestellt. Die Chefs von Kaufland treffen sich zu Beratungen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Kaufland hat in den sozialen Netzwerken verlauten lassen: „Was wir heute Abend gesehen haben, ist absolut nicht hinnehmbar. Die Kunden erwarten etwas anderes von Kaufland. Und das zu Recht. Wenn es um Sauberkeit und Hygiene geht, haben wir sehr strenge Regeln und klare Kontrollen. Warum diese in den gezeigten Fällen nicht gegriffen haben, prüfen wir sehr sorgfältig. Eines ist klar: Unsere Kunden müssen sich auf Kaufland verlassen können.“

Hamburg: Mit Maschinenpistolen! Polizei stoppt Massenschlägerei

Im Hamburger Stadtteil Harburg gab es eine Massenschlägerei. Zuletzt habe es im Phoenix-Viertel immer wieder Schlägereien und Schießereien gegeben. Vor einem Restaurant sollen sich nun erneut chaotische Szenen abgespielt haben – die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Alle Beteiligten wurden erkennungsdienstlich behandelt. Auslöser der Maschenschlägerei sollen Beziehungsprobleme gewesen sein, wie die Bild meldet.

Erst der Frühling – dann folgt der Temperatursturz

Am heutigen Freitag wird mit bis zu 24 Grad der bisher wärmste Tag des Jahres erwartet. Doch am Wochenende kommt der Temperatursturz – mit Minusgraden in der Nacht! Doch schon am Samstag ist vorübergehend Schluss mit dem Frühling. Die Temperaturen in der Nacht liegen dann um den Gefrierpunkt. „Ab Samstag dreht der Wind auf Nordosten und dann wieder es deutlich kälter“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Noch kühler wird es dann am Sonntag – die Höchsttemperaturen liegen dann bei nur noch 14 Grad.